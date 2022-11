La ausencia en la lista de Luis Enrique de la que todo el mundo habla... ¡y la reacción de su club!

Ni la de Sergio Ramos ni la de Gerard Piqué. La ausencia más comentada de la lista de Luis Enrique para el Mundial ha sido la de Borja Iglesias.

Ser el máximo goleador nacional de LaLiga Santander con 8 tantos no le ha valido un billete para Qatar al delantero del Betis. Sólo Lewandowski, con 13, suma más goles que Borja Iglesias en el campeonato doméstico. Con un tanto menos se sitúan Iago Aspas, del Celta de Vigo, y Joselu, del Espanyol, a los que Luis Enrique tampoco a tenido a bien incluir en su lista. No obstante eran bajas esperadas. Y es que el asturiano no ha cedido ante las voces que le presionaban para que volviese a convocar a Iago Aspas. Joselu, por su parte, no estaba en su prelista.

Luis Enrique sí llevara a Qatar a Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, pese a que ha anotado 5 goles en LaLiga Santander por los 8 que ha anotado Borja Iglesias. El seleccionador también ha incluido en su lista a Ansu Fati, que sólo ha marcado 3 tantos hasta la fecha. Ferran Torres, que también irá al Mundial, sólo ha marcado dos.

La reacción del Betis a la ausencia de Borja Iglesias en la lista de Luis Enrique

Al igual que Borja Iglesias, otros dos futbolistas del Betis que estaban en la prelista de Luis Enrique eran Sergio Canales y Álex Moreno. Ninguno de ellos estará en el Mundial de Qatar y el club no ha querido pronunciarse al respecto. Únicamente ha compartido una fotografía de los tres en redes sociales porque una imagen vale más que mil palabras.

La lista de Luis Enrique para el Mundial

PORTEROS: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford).

DEFENSAS: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona) y José Luis Gayà (Valencia).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Pedri (FC Barcelona) y Koke (Atlético).

DELANTEROS: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yéremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Leipzig) y Ansu Fati (FC Barcelona).