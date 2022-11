Mundial de Qatar 2022. Así mejora Luis Enrique a Asensio

Marco Asensio ya no es ese futbolista que se quitaba de encima la responsabilidad cuando aseguraba que él no era el que tenía que «tirar del carro». Ahora no la rehúye y menos en la selección, donde se siente protegido por Luis Enrique, que confió en él en los peores momentos.

«Aunque sea joven llevo muchos años en el fútbol profesional, sé como vienen las cosas e intento aprender de cuando vienen mal dadas, ser autocrítico, analizar bien la situación. Me miro a mí mismo para que no me influya lo de fuera. Sigo el camino que me marco para cumplir mis objetivos sin que me pueda entorpecer lo de fuera», asume.

«La temporada pasada fue buena, me faltó continuidad al final y la llamada de Luis Enrique me hizo mucha ilusión porque tenía muchas ganas de volver a la selección. Lo di todo y he podido seguir viniendo para estar satisfecho con mi trabajo», reconoce el jugador del Real Madrid.

Luis Enrique le ha dado la seguridad que le faltaba, porque después de la convocatoria de junio, en la que lo descubrió como lo que a él no le gusta llamar «falso nueve», volvió a convocarlo a en septiembre, cuando apenas había jugado 47 minutos en el Real Madrid en todo el curso. En dos partidos jugó más de lo que había jugado hasta entonces en todo el año.

El asturiano se esfuerza por exigir el máximo a sus futbolistas y por que mejoren sus prestaciones. «Es una mezcla de la experiencia como jugador y como entrenador. Sabe enviar y transmitir muy bien el mensaje a los jugadores», reconoce Asensio. «Nos convence, nos gusta lo que nos dice y hace que todos vayamos en la misma dirección, que siempre queramos más y compitamos al máximo», añade.

Con Luis Enrique, Asensio asume que la posición de delantero es una más de las que puede ocupar. «Desde el primer día me dijo que podía jugar en varias posiciones. De nueve es una posición en la que cada uno tiene que respetar su espacio porque jugamos como equipo. Tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente. Me pide estar coordinado con los interiores y los extremos para que cada uno juegue en su posición y en su espacio», explica.

Y a Marco se le ve feliz en esa nueva función. «Me encuentro muy bien. Contra Costa Rica salió un gran partido y yo estoy contento por el gol y por poder aportar muchas cosas. Acomodándome a lo que me pide Luis Enrique. Estoy muy feliz con la confianza que me está dando», asume.

Asensio acaba contrato con el Real Madrid en junio y aún no ha renovado. Su futuro puede depender de lo que haga en el Mundial. «No lo sé si puede ser un punto de inflexión. Para mí el Mundial es muy importante y así lo voy a afrontar», dice.