Mundial de Qatar 2022: Luis Enrique: “No tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente”

El día era especial para Luis Enrique. Le tocaba enfrentarse a Alemania el mismo día en el que su hija Xana, fallecida hace tres años, hubiera cumplido 13. El seleccionador le dedicó una felicitación pública en su cuenta de Instagram por la mañana y le volvieron a preguntar por ella después del partido.

Luis Enrique suele contestar en inglés a las preguntas que se le hacen en ese idioma, pero a esta prefirió hacerlo en español por tratarse de un tema “tan personal”. “Ha sido un día especial para mí y para mi familia. Hace mucho tiempo que pensamos en vivir eso con naturalidad. No tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente, nos reímos pensamos cómo actuaría en algunas situaciones. Así funciona la vida, no sólo son cosas bonitas y hay que saber gestionar estos momentos”, dijo.

La pregunta fue un paréntesis en el análisis del partido, que al seleccionador le dejó una sensación extraña. “Cuando tienes la posibilidad de ganar contra Alemania de esa manera y tienes casi la clasificación, es un momento triste, pero estamos felices de tener una alta posesión, de dominar en los dos partidos y esa es una sensación positiva”, reconoce.

“Es un poco decepción, pero si somos honestos podíamos haber perdido en las últimas acciones a balón parado con un lanzador como Kimmich. La jugada clave es la jugada de Marco [Asensio] que con el 1-0 ha chutado de primeras, pero le ha botado un poco y se le ha ido arriba. Un jugador con ese chut, una pena. Si hubiéramos hecho el segundo hubiera sido decisivo. Alemania es una potencia. Nadie se atreve a descartarla para ganar el Mundial”, explicaba el técnico español.

El técnico español destacó la actuación de Jordi Alba y de paso defendió a Busquets. “Es un jugador de altísimo nivel, lo sigue siendo igual que Busi. Tenemos la tendencia de cansarnos de los veteranos y los que vienen a la selección son espectaculares. Es sin ninguna duda el mejor lateral del mundo en el último tercio. Defiende bien y tiene un altísimo nivel con el balón. A Busi llevan años queriendo retirarlo. Repito, ojalá consigamos convencerlo para llegar a otro Mundial porque seguro que el juego de la selección mejorará”, asegura.

El lateral fue al banquillo a celebrar el gol, pero Luis Enrique no prestó atención a ese detalle. ”No me acuerdo, si me ponen una farola en ese momento me abrazo con una farola y los jugadores, igual”, dijo.

“Nos ha faltado finura y frescura. La primera parte es más completa, generamos más que el rival. La segunda es mas espesa y cuando conseguimos adelantarnos hemos activado el modo pánico de Alemania. A ellos sólo les valía ganar y empezaron a jugar a idas y vueltas y no hemos estados precisos y tranquilos para llevar el partido donde queremos. Sin ver el partido, lo volveré a ver mañana, creo que nos ha faltado un poco de poso, un poco de tranquilidad. Somos muy buenos jugando a lo que jugamos. Si jugamos a otra cosa las transiciones nos cuestan más, pero hay que ser optimistas Somos líderes en el grupo de la muerte, que despertó un ‘oohh’ cuando llegó el sorteo. Dependemos de nosotros, el empate seguramente nos clasifique, pero el objetivo es ganar el partido contra Japón”.