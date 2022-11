Mundial de Qatar 2022. Un barbero 24 horas

Si usted quiere cortarse el pelo a las dos de la mañana, la barbería que hay al lado de mi hotel en Doha es su sitio. Puedes llegar a esa hora de cubrir un partido y encontrarte a un lugareño arreglándose el peinado a esas horas.

Y si llega dos horas más tarde, como sucedió después de las dos horas de viaje para regresar «a casa» del España-Alemania, las luces siguen encendidas y la bandera tunecina del propietario, presidiendo la entrada.

Doha no tiene vida nocturna como se entiende en España, o la tiene muy localizada. No hay bares al estilo español en los que alargar el día, pero eso no significa que la ciudad se eche a dormir cuando cae la tarde. Se puede hacer casi cualquier cosa.

Si quiere cenar a las 12 de la noche habrá lugares en que lo consiga sin necesidad de rebuscar demasiado. Y si es viernes puede que encuentre restaurantes que le dejen hacerlo incluso hasta las tres de la mañana.

Si necesita hacer la compra, puede encontrar un hipermercado abierto hasta las 2 de la mañana. Y sin andar demasiado desde el hotel puede conseguir un sitio en el que lavar el coche a cualquier hora. No es un capricho un lavadero de coches que abre 24 horas. Siempre hay clientes, por extrañas que parezcan las horas. A los qataríes les gusta tener el coche limpio y el polvo del desierto no lo pone fácil. Pero siempre hay un lugar a donde ir.

Son muchos los lugares a donde acudir si nos fijamos en el volumen del tráfico, capaz de atascar las avenidas de la capital a cualquier hora del día y de la noche. Los atascos nocturnos de Doha serían la envidia de Isabel Díaz-Ayuso, la presidenta madrileña.

Después de ver eso, solo queda una duda. Porque las calles no están vacías por la mañana y la actividad se mantiene desde temprano. ¿Cuándo duerme esta ciudad?