Cuando la mierda desborda las cloacas de la FIFA y los motivos de la elección del Mundial en Qatar son más sospechosos que Hannibal Lecter hay que agarrarse a lo que significa el torneo para un niño. Ayer regresó mi hijo del colegio casi llorando porque algún gracioso de no sé cuántos de Primaria le había soltado que la final era un viernes a las 16:00. Una hora antes de su llegada a casa. Dramón. Cuando le aclaré que nada de eso, que va a ser un domingo y además casi coincide con el principio de las vacaciones de Navidad, los gritos de alegría se escucharon en todo Chamberí. Fueron como los del amago de remontada que soltó en el Ghana-Portugal o los de su primera goleada con la selección ante Costa Rica.

Al Mundial como a los Juegos Olímpicos hay que arrimarse con ánimo entusiasta. Y nada mejor que un espíritu infantil o una adolescencia inocente para disfrutarlo sin reparo alguno. No he estudiado menos en mi vida que para la selectividad que coincidió con Italia’90. El 26 de junio de aquel año dolió más la derrota en octavos ante Yugoslavia que un flojo examen de matemáticas. El primer Mundial, como el primer amor, no se olvida jamás. Aquella paloma saliendo de un balón en la ceremonia inaugural del Mundial’82 tuvo más magia que un show de David Copperfield. Y aquel jeque, emir o lo que fuera bajando al césped del José Zorrilla ante la Francia de Platini fue un spoiler de Al-Thani, pero a pecho descubierto y maletín en mano. Los onces de cada selección en aquel Mundial nos los sabíamos mejor que los ríos y sus afluentes. Y estoy convencido de que encima los pronunciábamos de lujo. La primera Eurocopa de mi generación no fue la de 2008, fue el España-Malta. «I love this game» que dirían los yanquis.