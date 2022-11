Mundial de Qatar 2022. Nico Williams: “Luis Enrique me ayuda a tomar decisiones”

A Nico Williams (Pamplona, 2002) le sorprendió la llamada de Luis Enrique casi al mismo tiempo que su hermano Iñaki se preparaba para debutar con la selección de Ghana, la de sus ancestros. Ahora los dos se encuentran en el Mundial, cada uno con una selección, pero con la esperanza de cruzarse en el camino.

¿Cómo es tener a su hermano en el Mundial, pero en otra selección?

Es un poco raro, siempre hemos jugado juntos, en el barrio o en el Athletic y separarte de tu hermano es un poco difícil. Pero estamos muy contentos y lo está haciendo muy bien.

¿Les ha dado tiempo a verse?

Sí. El jueves, creo que fue, fuimos a comer juntos, estuvimos contando anécdotas cada uno de su selección y le veo muy contento y muy feliz.

¿Y si se cruzan?

Sería un duelo muy bonito, jugar contra tu hermano a tan alto nivel como un Mundial sería muy bonito para la familia y para nosotros. Picarle a tu hermano con que le has ganado sería bonito.

¿La familia con quién iría?

Es una pregunta muy difícil, se lo tendrías que preguntar a mi familia. Yo creo que por los orígenes irían con Ghana, pero yo sé que también me apoyan a mí y que también están ahí para mí, y se van a alegrar por los dos.

¿Ejerce mucho de hermano mayor Iñaki cuando juegan juntos?

Sí, tiene cosas de hermano mayor. Soy joven, todavía hay cosas que no he podido vivir, que me falta por vivir y también me deja espacio para que me equivoque, porque si no te equivocas no aprendes y es la combinación perfecta. Tengo el hermano perfecto.

¿Cómo es debutar en un Mundial con 20 años?

Me llega todo muy rápido. Todo niño sueña con jugar un Mundial y lo estoy consiguiendo, el trabajo que hago día a día ha dado sus frutos y tengo que seguir así.

¿Qué le pide el seleccionador?

Que juegue tranquilo, con calma. Tengo la tendencia de coger el balón y encarar al lateral o al central y me pide un poco de pausa, que sepa diferenciar cuándo ir y cuándo no, porque eso es algo que me falta y es algo que tengo que añadir a mi juego. Yo creo que eso me va a ayudar a ser mejor jugador y el míster me está ayudando mucho en esa faceta. Tengo que aprender a diferenciar cuándo ir y cuándo no y tomar buenas decisiones. El míster me está ayudando mucho y tener esa pausa en el último momento o decidir bien es lo que al final marca la diferencia en una jugada.

¿Es fácil la mezcla de tanto joven con los jugadores veteranos?

Es la mezcla perfecta. Si fuéramos todos jóvenes se nos iría un poco la cabeza y los veteranos están ahí para ayudarnos, para que estemos bien, nos ayudan a saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y creo que es necesario tener a veteranos que escuchar, aprender de ellos, que es lo que cuenta. Es un equipo compacto.

¿Cómo es Luis Enrique con los jugadores?

Es muy cercano, muy directo. Eso es lo que se aprecia en un entrenador. Está haciendo mucho por los jóvenes, y si aprendemos del míster todo será mejor.

¿Le sorprendió su primera llamada?

No me lo esperaba, fue una llamada repentina. No esperaba tampoco estar en el Mundial, es difícil entrar entre los 26 elegidos y estoy muy contento de estar aquí.

¿No esperaba estar en el Mundial después del pase a Morata para el gol de la victoria en Portugal?

No, yo soy un chico muy humilde y nunca suelo pensar en ello. Ni en el mejor de los casos me hubiera imaginado estar aquí. Esa llamada de Luis Enrique me alegró mucho y quiero demostrar al míster que estoy capacitado para ello. Prefiero no pensarlo porque al final no duermes por las noches.

¿Vive pendiente de las redes?

Sí, un poco. Cuando haces un buen partido miras a ver qué te dicen, cuando haces un mal partido también miras lo que te dicen, pero yo creo que al final eso no es bueno para nadie. Tienes que orientarte por lo que te diga tu gente, tu míster y estoy contento de estar aquí.

Conociendo la historia de su familia, ¿qué siente cuando ve noticias de migrantes que intentan entrar en España?

Nos sentimos afortunados. Mi hermano y yo hemos podido vivir una vida de ensueño y tenemos lo que tenemos a día de hoy. Ver a esa gente que viene aquí a buscarse el pan es duro porque no todos al final llegan a España. Es difícil tener esa situación. Tenemos los mejores referentes, como son mis padres, y aprender de ellos cada día es muy bueno.

¿Qué pensaba cuando fue de vacaciones a Ghana este verano?

Había estado de pequeño, pero no te paras a asimilar como cuando ya eres un poco más mayor. Fui con doce años y estás más a jugar y a hacer vida con los primos que a ver de verdad cómo es el país. Ver las necesidades que tiene la gente ahí te choca. Contribuir al máximo en Ghana es importante para nosotros.

¿Ha sentido el racismo en España o en el fútbol?

Afortunadamente nunca he sufrido episodios de racismo y creo que a día de hoy no tiene que pasar. La base es la educación, cómo educas a tu hijo para que respete diferentes culturas, diferentes raíces, pero es algo que hay que eliminar de raíz o nunca va a cambiar.

¿Cómo pasa el tiempo en la concentración?

Nosotros estamos muy a gusto. Me junto con los jóvenes, tengo más tema de conversación con ellos, pero esto es una familia y puedes hablar con cualquiera. Estamos todo el día jugando a la Play Ansu, Gavi, Balde... Estamos continuamente en una competición y te lo pasas bien. Es como si estuviera en casa.

¿Se pican mucho?

Un poco bastante. El más picón es Gavi, que no sabe perder, pero ya aprenderá.

¿También rasca en la Play?

Es un jugador que tiene mucha vitalidad, mucha energía. Sí que hace faltas, pero yo creo que a veces son necesarias. Tienes que tener un jugador ahí con una vitalidad como la de Gavi. Es un gran jugador.

¿Dónde ve a España en el Mundial?

La veo finalista. Tenemos una gran selección, que es una combinación perfecta. Sabemos a lo que queremos jugar y lo estamos haciendo muy bien.

¿Y a Ghana?

También como finalista. Sería bonito cruzarnos en la final y que gane el mejor.

¿Vio el partido contra Corea del Sur?

Sí, tienes a tu hermano ahí y estás pendiente continuamente. Fue un partido muy duro, sufrí como el que más, estaba ahí con Ghana a muerte porque voy con mi hermano y quiero que se clasifique.