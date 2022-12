Descubre todos los secretos de la dieta de la selección española en el Mundial de Qatar

Competir al máximo nivel demanda mucho esfuerzo y por eso, la alimentación es clave en cualquier deportista de élite. La selección española quiere rendir al máximo en Qatar y para ello deben llevar un contro, sobre su dieta que le proporciones todos los nutrientes que necesitan para afrontar los encuentros en un excelente estado de forma.

En la cocina de la Universidad de Qatar el trajín siempre es constantepara tener a punto todo lo que necesitan las internacionales. De buena mañana, el Chef Rodrigo Vargas enciende el fuego para preparar el menú de la selección, tal y cmo muestra un vídeo publicado por la propia RFEF.

Todo secuida la detalle y por ello, antes de que los 26 internacionales se concentraran en Las Rozas, Vargas ya estaba en Qatar para tener todo bien atado. No se llevó comida desde España y se rastreó minuciosamente por todos los rincones Doha hasta encontrar a los mejores proveedores para que la selección se sintiese como en casa.

60 ingredientes para ensaladas y mucha pasta

El chef está tras los fogones de la Selección desde 2010, si bien aterrizó en la Real Federación Española de Fútbol hace casi dos décadas. En un torneo como el Mundial, trabaja de manera activa con las nutricionistas, pues ellas, principalmente Toscana Viar, elaboran los menús y luego él hace la magia. Siempre hay ensaladas, con hasta 60 ingredientes, un buffet caliente, hidratos con todo tipo de pastas, proteínas… En esencia, todo lo que necesita un futbolista en función de si es día de partido, de recuperación… “Todo es muy profesional, ahora se cuida muchísimo la alimentación”, resume Vargas mientras prepara un gazpacho, indispensable en el menú, como el salmorejo, y más ante las altas temperaturas de Qatar.

Ángel, el maître, y Gonzalo, el camarero, llevan a la sala de la Universidad de Qatar todo lo que prepara Rodrigo en la cocina y dan fe de que los jugadores están encantados con los menús. Uno de los postres estrellas -aunque hay un estricto control sobre los dulces- es el arroz con leche, que suelen ingerir la noche antes del partido. Y por supesto, una vez acabado el encuentro, suelen disfrutar de la típica tortilla de patatas.

El seleccionador Luis Enrique también ha desgranado en sus “stream” ciertas reglas básicas en la dieta de los internacionales que pueden resumirse en cinco:

1. Nada de refrescos, mejor una cerveza

Los refrescos de cola son uno de los grandes enemigos de los nutricionistas en todo el mundo. Debido a su elevado contenido en azúcares, este tipo de refrescos son realmente nocivos para los deportistas de élite, y pueden debilitar las fibras musculares hasta hacerlas propensas a sufrir lesiones. Por eso, una de las primeras normas nutricionales de los especialistas pasa por eliminar completamente este tipo de refrescos de la dieta de los deportistas. ¡Prefiero que tomen una cervza que una coca-cola, afirma el seleccionador. A ningún entrenador le gusta que sus jugadores estén tomando alcohol, pero los deportistas de élite no dejan de ser personas jóvenes que necesitan distraerse de vez en cuando, sobre todo considerando la enorme presión a la que están sometidos. Por eso Luis Enrique les permite utilizar el móvil como prefieran durante su tiempo libre –no así en los entrenamientos o las comidas–, y considera que de vez en cuando se pueden tomar alguna cerveza.

2. Nada de bollería

Pueden permitirse un postre, como el arroz con leche la noche antes de un partido, pero lo que lo que lo que sí está totalmente prohibido en la inmensa mayoría de las comidas de los deportistas de élite es la bollería.

3. Verduras o legumbres en todas las comidas

Con independencia de si se come algo de pollo o carne a la plancha o si se opta por pescado, las verduras deben acompañar todos los platos que comamos. No solo se trata del excelente aporte en forma de minerales que nos ofrecen las verduras, sino también de sus propiedades para ayudarnos a procesar mejor las proteínas de lo que sea que comamos junto a ellas. Las verduras además tienen un contenido en grasas muy reducido, y en cambio nos aportan muchísima fibra que refuerza los músculos. Las legumbres son una manera interesante de consumir proteínas e hidratos de carbono de absorción lenta. Las proteínas de origen vegetal tienen la ventaja, frente a las proteínas de origen animal, de que no aportan grasas saturadas ni colesterol.

4. Más carbohidratos antes de los entrenamientos y los partidos

Durante los entrenamientos y los partidos se consumen muchísimas calorías, así que es necesario ingerir los suficientes carbohidratos antes de entrenar y de jugar. Y, por supuesto, los nutricionistas de la selección tienen esto muy en cuenta. Una de las mejores fuentes de carbohidratos es la pasta, que nunca falta en el menú del combinado nacional.

5. Proteínas en el desayuno

En el desayuno se opta por más alimentos proteicos mientras que en la cena destacan en los menús la presencia de alimentos que ayuden a la digestión y al descanso de los jugadores, que al día siguiente volverán a vivir una intensa cita con los entrenamientos.