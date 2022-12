Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 2 de diciembre

Hoy se cierra esta fase inicial de grupos con grandes partidos y participantes, sea el caso de Corea del Sur, Portugal, Serbia, Suiza, Ghana, Uruguay, Camerún y Brasil. Estos combinados ponen el broche final a esta primera fase. Ghana vs Uruguay, (16:00), Corea vs Portugal (16:00), Serbia vs Suiza (20:00) y Camerún vs Brasil (20:00).

Uruguay tiene que ganar sí o sí para estar en los octavos. El inicio ha sido decepcionante, pero si hacen los deberes puede darse el milagro. Por su parte, Corea y Portugal se ven las caras en un encuentro donde los lusos quieren redondear su pase con otra victoria más. Sin duda, está siendo uno de los combinados más fuertes de este arranque.

Tanto Suiza como Serbia pueden colarse en octavos. Es el partido que repartirá felicidad o tristeza, sin ningún punto medio. El plato fuerte de la noche es el Camerún vs Brasil, donde veremos si la canarinha consigue pleno de victorias en estos tres primeros encuentros.

El Mundial sigue dando sus pasos en una nueva jornada apasionante para los aficionados.