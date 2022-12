Mundial de Qatar: “España no es Portugal” la canción del combinado de Cristiano para el Mundial con dardo a “La Roja”

España está en Octavos con muchos apuros tras caer derrotada ante Japón con una jugada que no ha dejado indiferente a nadie y que en Alemania tachan de escándalo arbitral. “La Roja” se había puesto en ventaja en la primera parte gracias al gol de Alvaro Morata a los 11′, pero en tres minutos, los asiáticos lo dieron vuelta apenas comenzado el segundo tiempo: 48′ Ritsu Doan y a los 51 Ao Tanaka. Al final, el combinado nacional logró clasificarse por diferencia de goles, gracias al triunfo de Alemania ante Costa Rica. Los de Luis Enrique quedaba así encuadrados en el lado bajo del cuadro y evitaban hasta una hipotética final a Brasil y Argentina.

Ahora, a España le espera Marruecos y en caso de llegar a cuartos, el rival podría ser Portugal. Tal vez por ello, nuestros vecinos ya empiezan a calentar el ambiente con una canción que incluye... ¿Un aviso directo a La Roja?

Portugals (Let’s Win the Victories) se ha convertido en el tema más escuchado y coreado en los últimos días por los portugueses y también por el vestuario que lidera Cristiano Ronaldo.

El tema, obra de la banda satírica Jesus Quisto, está dedicado a la selección portuguesa a la que animan a llegar lejos en el Mundial de Qatar. Sus versos, una oda a lo más típico de Portugal, deja también un recado para, sus vecinos ibéricos -en un inglés ‘particular’-: “Spain is no Portugals” (“España no es Portugal”).

La canción que cantan Diogo (Cristóvão Campos), Jimmy (André Pardal) y Vera (Madalena Almeida), y amparada por la radio y la televisión públicas portuguesas -RTP,- realiza en clave jocosa un recorrido por lo más “auténtico” de su tierra ensalzando a figuras como Mourinho, Ronaldo, Amália (cantante y actriz), Eusebio, Mariza (también artista) o la ‘saudade’.

Tampoco se olvidan del sol, el bacalao o la bebida barata. Si embargo en su estribillo una frase se repite machaconamente como si se tratara de una mofa o un claro aviso a navegantes: “España no es Portugal”.

El éxito está siendo tal que muchos ya se ha atrevido a pedir que sea el himno oficial para el evento mundialista o que represente a la nación en el próximo certamen de Eurovisión. No en vano, la pieza musical supera las 180.000 reproducciones en el canal de YouTube de RTP, la radio y televisión pública de Portugal.

Mientras Cristiano y Compañía avisan a golpe de baile, los de Luis Enrique deberán subsanar muchos errores para tener al menos la oportunidad de cruzarse con nuestros vecinos.