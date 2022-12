Mundial de Qatar 2022: Samuel Eto’o, embajador del Mundial de Qatar, agrede a patadas a un aficionado

Samuel Eto’o ha protagonizado un incidente en el Mundial de Qatar. La Opinión ha publicado un vídeo donde se aprecia al ex jugador del FC Barcelona dando una patada a un individuo que le grababa con una cámara a la salida del Brasil - Corea del Sur, en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial.

Samuel Eto’o pegándole una patada a un fan pic.twitter.com/IJVRhsXSLI — 🅿🇪🇸 (@finallyxpablo) December 6, 2022

Eto’o se puso nervioso de repente al ver que le estaban grabando hasta el punto de perseguirle y darle una patada. En las imágenes también se ve que la víctima le llega a preguntar una cosa y a raíz de ahí Eto’o empieza a perseguirle. El acompañante del ex jugador le quitó la cámara finalmente, pero no se dio cuenta de que había más cámaras grabando el momento.

Curiosamente, Eto’o es uno de los grandes embajadores de este Mundial y esta imagen solamente genera más polémica a un Mundial que desde el principio ha estado visto bajo lupa. Qatar siempre ha insistido en que este evento iba a reflejar que la cultura del mundo árabe es bien diferente al concepto que se tiene en toda Europa sobre ella, sin embargo, muchos aficionados están muy molestos con esta organización.

Además, muchas marcas también están molestas con la FIFA y con Qatar. Budweiser, el patrocinador oficial del evento, no puede comercializar en los estadios. El comunicado de la FIFA tampoco dejó lugar a dudas: “Tras las discusiones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de enfocar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Fest, otros destinos para fans y puntos autorizados, eliminando puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Qatar. No hay problema en la venta de Bud Zero, que permanecerá disponible en todos los estadios de la Copa Mundial de Qatar.