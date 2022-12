Mundial de Qatar 2022: El duro mensaje del ex segundo entrenador de Luis Enrique en la selección que luego borró

Jesús Casas hasta el mes de febrero era el segundo entrenador de Luis Enrique en la selección española. Tras la eliminación de España ante Marruecos en Qatar 2022, Casas publicó un tuit dedicado al seleccionador: “Las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa que el sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos”. Tras este comentario decidió borrar el tuit.

No es ningún secreto que la relación entre Casas y Luis Enrique era nula. Sin embargo, ambos siempre habían esquivado hablar sobre el otro. De hecho, Jesús siempre quitó presión al tema en otras entrevistas como por ejemplo la que consiguió en El Larguero: “Se deterioró la relación. No sé qué decir. Se acabó y ya está, no pasó nada, fue desgaste”.

Jesus Casas, ex ayudante de Luis Enrique en la @SEFutbol

Puso este tweet, y ahora lo ha borrado, y la cuenta también

Este caso recuerda y mucho al que sufrieron también Robert Moreno y Luis Enrique. En este caso, no se ha producido ningún ataque pero sí alguna que otra indirecta sin más repercusión.

Otra de las críticas más sonadas ha sido la del periodista Paco González: “Y aquí, que algunos pensaban que llevábamos al nuevo inventor, al final el Mundial de Luis Enrique se resume en que: “como seis huevos, monto en bicicleta, la selección viste como yo quiero, uso andamios, uso walki-talkie, el penalti lo tira mi yerno, el resultado me importa cero y caigo en octavos”,