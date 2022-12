Se acabó. Luis Enrique ya no es seleccionador español y ya se busca al sustituto. Como todo indicaba, tras el fiasco del Mundial de Qatar y perder en los penaltis en octavos contra Marruecos, no sigue al mando de España. Lo acaba de comunicar. Acaba contrato en diciembre y no renueva: “La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Futbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto el presidente, Luis Rubiales, como el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada”, asegura la nota de la Federación, que no ha tardado mucho en tomar la decisión. La expedición volvió el miércoles de Qatar y hoy, que es fiesta en toda España, han prescindido de Luis Enrique sin esperar más tiempo. Deja 28 victorias, 14 empates y 7 derrotas.

“El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español. Luis Enrique consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido. Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española”, continúa.

“La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa”, acaba.

El papel de España, las pocas soluciones que encontró el entrenador cuando los rivales (Japón y Marruecos) se encerraron con orden ha sido una de las claves. Pese a las reuniones con los futbolistas tras esos minutos en los que España estuvo eliminada en el último partido de grupo, el seleccionador no supo cambiar el modo de jugar de los futbolistas.

No se firmó la renovación hace tiempo porque se quería esperar a lo que pasara en el Mundial, pero incluso antes de que empezara el campeonato, la salida de Luis Enrique era más que probable. Las dos partes consideraban que ya se había cumplido un ciclo y sólo un éxito rotundo (o ni siquiera eso) iba a cambiar el futuro.

Durante su etapa como seleccionador, Luis Enrique se ha convertido, sobre todo en este Mundial, en el protagonista absoluto de la selección. Su idea de comunicarse por stream con los aficionados por las tardes ha supuesto casi una revolución en la relaciones del entrenador con los hinchas y no han sentado del todo bien en muchos ambientes. Pero Luis Enrique quería quitar responsabilidad a los jugadores y llevar el protagonismo.

Ha sido una etapa con muchas sorpresas en las convocatorias y con la sensación de que el equipo formado por Luis Enrique era una incógnita: competitivo a veces, pero fallón otras. Con partidos muy buenos y otros extrañamente malos. Con errores individuales y aciertos colectivos y al revés. Fue finalista en la Nations League y semifinalista en la Eurocopa. Un gran papel. Pero lo que ha sucedido en el Mundial ha terminado por empañarlo todo. Ahora empieza una nueva etapa en el combinado nacional, seguramente con un entrenador menos protagonista. Otra cosa es si el nivel de los jugadores españoles da para competir más cuando lleguen los grandes torneos.