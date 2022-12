Mundial de Qatar. ¿Vetada en el Argentina- Croacia?: Así fue la expulsión de Ivana Knoll, la novia del Mundial, del estadio ante Brasil

Croacia buscará hoy ante la todopoderosa Argentina su pasoa la final de Mundial, pero de nuevo, los ojos no estarán solo sobre el césped sino también sobre la aficionada más famosa del Mundial. O al menos eso espera Ivana Knoll, la miss Croacia que se ha convertido en uno de los fenómenos de este Mundial por desafiar las estrictas normas de vestuario de Qatar.

Faltan horas para que la pelota empiece a rodar en el estadio Lusail y que Argentina y Croacia disputen el primer pasaje rumbo a la final. Y se espera que las tribunas estén repletas, sin lugares vacíos y con altos precios de reventa para conseguir los últimos tickets. Sin embargo, hay una hincha famosa que alienta al conjunto balcánico que podría ser vetada en el duelo más importante de su país en este recorrido mundialista: Miss Croacia.

Ivana Knoll, quien tiene 30 años y es una de las modelos e influencers más reconocidas de Croacia, suele asistir a los partidos del equipo dirigido por Zlatko Dalic con ropa muy ajustada y con escotes bastantes pronunciados, hecho que no está bien visto para la cultura qatarí.

La modelo se ha enfrentado a varios problemas por sus atrevidos atuendos. Si en el encuentro ante Marruecos fue fotografiada por varios aficionados qataríes y las redes anunciaron que el objetivo de esa fotos era denunciarla, en el encuentro ante Brasil, directamente fue expulsada del estadio.

🔴#ATENCIÓN | Ivana Knoll, la modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de #Catar2022 por su forma de vestir y de atraer las miradas, fue expulsada del estadio en el juego de Croacia 🇭🇷 contra Brasil 🇧🇷. ⬇️ pic.twitter.com/bnktIeStp8 — Con Ñeque! - Deportes Radio Pichincha (@DeportesPU) December 12, 2022

Como ha hecho en toda la Copa, llegó al estadio y se ubicó en la tribuna. Sin embargo, esta última vez duró poco tiempo. Según se ve en el video del momento, las autoridades la abordaron y le informaron que debía retirarse del escenario. Ahora se conoce la verdadera razón de su expulsión del recinto deportivo.

Aunque hasta el momento no se ha publicado el informe policial de su detención, la propia Knöll explicó qué fue lo que ocurrió. “No permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna”. “Luego les pregunté (a los de seguridad) por qué eran tan groseros”, añadió. denunció Knoll en charla con el diario alemán Bild.

Al ser preguntada por el su falta de respeto a las normas del país anfitrión, Knoll dijo: “Tuve dudas sobre venir aquí. Entonces escuché las reglas y me sorprendió. El código de vestimenta prohíbe mostrar los hombros, las rodillas, la barriga y todo y yo estaba como, ¡Dios mío, ni siquiera tengo la ropa para cubrir todo eso!. Estaba muy enojada porque si no soy musulmana y si en Europa respetamos el hijab y el niqab, creo que también deben respetar nuestra forma de vida, nuestra religión y, al final, yo uso vestidos, bikinis porque soy una católica de Croacia que está aquí por la Copa del Mundo”.

Ahora la aficionada más “hot” del Mundial teme que vuelva a ocurrirle lo mismo en el decisivo encuentro ante Argentina.

Aún así, se atrevió a ejercer de pitonisa y su predicción sobre el ganador está clara. La joven croata ha compartido con sus más de 2,5 millones de seguidores en Instagram su sistema para averiguar el ganador del Croacia vs Argentina.

“Mi predicción para la sefiminal entre Croacia y Argentina... ¡Croacia gana seguro!”, compartió Ivana Knöll tras chutar una pelota de fútbol a un seguidor de Argentina y a otro de Croacia que sostenían dos platillos. El hincha croata no estará muy contento con el doloroso resultado de la prueba pero confía que se cumpla el vaticinio de la llamada “Novia del Mundial”.