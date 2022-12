La definitiva respuesta de Dj Mario a Kun Agüero tras su insultarle delante de Ibai Llanos y Piqué

Argentina está en la final del Mundial de Qatar contra Francia después de vivir un campeonato lleno de emociones fuertes. Perdió contra Arabia Saudí en el estreno y, sobre todo, el partido contra Países Bajos dejó sin aliento, ganadores, pero también rabiosos a los futbolistas y a los aficionados argentinos. Ese encuentro dejó un par de momentos que se van a convertir en la referencia de los recuerdos del Mundial: la frase de Messi: “Anda para alla, bobo”, cuando le estaban haciendo una entrevista en la zona mixta, tras ganar el partido y vio que se acercaba un futbolista rival y antes, la carrera de los argentinos tras el último penalti que daba el partido, volviéndose un par de ellos para burlarse de los holandeses, que se tiraban desconsolados al suelo. La tensión de un partido interminable que no podía salir de otro modo.

Y ahí empezó una discusión entre DJ Mario y Kun Agüero que se alarga hasta hoy y que no parece claro si es verdad o fingida. El famoso youtuber colgó esa foto y recibió la respuesta de Kun, que está con Argentina en Qatar y que está viviendo la progresión de su selección durante el Mundial con la misma o más pasión que si fuera jugador.

Kun le contestó: “Anda jugar al fifa vos”

Anda a jugar al fifa vos . https://t.co/NjhLMQWRrv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

Dj Mario, que le recontestó, ha puesto en su biografía de la red social: “Agüero fue mi amigo”

Pero el asunto ha llegado a más en una charla en la que también estaban Gerard Piqué e Ibai Llanos, que los cruzaron en directo, preguntándose el ex futbolista si lo que estaba sucediendo entre ellos era real o era una simulación. En ese directo, el youtuber español aparece con una camiseta de Argentina, en principio para intentar aclarar las cosas y poner un poco de paz entre ambos, pero al Kun, siempre tan sonriente, no se le escapa ni una sonrisa. “Yo lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”, dice en cuanto le preguntan qué es lo que le sucede con quien se supone que era su amigo y con el que había hecho varios directos antes: “Si hace pelotudeces me caliento”, continuó, a lo que DjMariio contestó:“No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”. Y cuando los otros presentes en la conversación piden que se pidan perdón, ninguno de los dos se da por aludido ni se siente tan responsable como para esbozar una sonrida: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”, acabó Kun una conversación que fue más tensa que lo que todos esperaban, pues había comenzado entre risas, comentando la bronca entre ellos.

"Dj Mario":

Por su cruce con el Kun Agüeropic.twitter.com/QWaVbS4nni — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 15, 2022

No parece que vaya a llegar a su fin, a no ser que encuentren otro modo de arreglarlo sin que les vean o que la final acabe con la tensión con la que los argentinos están viviendo estos días antes del choque contra Francia, donde tanto se juegan Messi y sus amigos. Ahora, la bronca entre DJ Mario y el Kun ha terminado con una frase del yotuber. junto con una conversación en la que le decía que le quería mucho. Ahora escribe. “Éramos felices y no lo sabíamos”