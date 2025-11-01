Múnich acogerá la final de la Champions en 2028

El estadio del Bayern de Múnich albergará otra final de la Liga de Campeones en 2028, y la organización de la final de 2029 es una contienda entre el estadio de Wembley en Londres y el renovado Camp Nou del Barcelona.

La UEFA confirmó el viernes la lista de licitadores interesados ​​de entre sus asociaciones miembros, lo que sugiere que la tan esperada final en Nueva York no se celebrará hasta al menos 2030.

Las federaciones nacionales tenían hasta el 22 de octubre para declarar su interés para organizar las ocho finales de las distintas competiciones europeas en 2028 y 2029.

Alemania fue la única en postularse para la de la Champions masculina de 2028 y Múnich, a falta de la oficialización, se perfila como sede de la final europea de clubes por sexta vez en su historia, después de 1979, 1993 y 1997 en el estadio Olímpico y de 2012 y este mismo 2025 en el Allianz Arena.

El Camp Nou pelará por la de 2029

Para 2029, Inglaterra propuso Wembley -sede de la final por última vez en 2024- y España el Camp Nou de Barcelona, que está finalizando su remodelación y tendrá un aforo récord en Europa de 105.000 espectadores.

Las finales de 2026 y 2027 ya están atribuidas al Puskas Arena de Budapest y al Metropolitano de Madrid, respectivamente.

Las diferentes candidaturas para las finales de 2028 y 2029 tienen ahora hasta el 10 de junio de 2026 para enviar su dosier y la decisión definitiva la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA en septiembre del año próximo. “Las declaraciones de interés no son vinculantes y las propuestas finales deben entregarse junto con los expedientes de candidatura antes del 10 de junio”, indicó la UEFA en un comunicado.

Múnich acogió la final la temporada pasada y Wembley fue sede de la final anterior en 2024. Barcelona no ha sido sede de la final desde 1999.