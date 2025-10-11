Le Normand siempre cumple

Luis de la Fuente tiene una lista amplia de jugadores imprescindibles y uno de ellos es Robin Le Normand. El central del Atlético de Madrid fue baja por problemas físicos en la anterior convocatoria, los primeros partidos de clasificación para el Mundial, y regresó para medirse a Georgia y Bulgaria. En el Martínez Valero España acaparó la posesión y curiosamente dos de los componentes de la retaguardia, Pedro Porro y Le Normand, estuvieron entre las principales amenazas para la portería de Mamardashvili.

Más Noticias Directo España también abusa de Georgia y ya divisa el Mundial (2-0)

Le Normand no marcó como hizo en los partidos con el Atlético ante el Real Madrid y el Eintracht, pero fue el elemento determinante para que Yeremy Pino adelantara a España en la primera parte. Su asistencia fue un regalo para el jugador del Crystal Palace. Como Georgia inquietó entre poco y nada, Le Normand se sumó con frecuencia al ataque y fue siempre una amenaza en el juego aéreo. Su presencia es indispensable para el seleccionador. Ningún otro central ha jugado tanto como él con De la Fuente. Ha participado en 26 partidos de los 34 que ha dirigido el riojano. «Es uno de los mejores centrales de Europa y casi siempre hace lo que tiene que hacer», asegura el técnico. Su compañero más habitual, Laporte, fue el descarte ante los georgianos. Con Cubarsí vivió una velada plácida.

En el otro partido del grupo, Turquía goleó a Bulgaria con un tanto y dos asistencias de Arda Guler. Turquía recibe el martes a Georgia en un duelo que será casi decisivo en la puja por el segundo lugar. Pero el cuadro del italiano Vincenzo Montella dio un paso al frente ante los búlgaros. Con el centrocampista del Real Madrid al mando y, sobre todo, por las diferencias que marca Yildiz. El atacante de la Juventus fue una pesadilla para el conjunto de Aleksandar Kirilov Dimitrov.