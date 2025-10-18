Nuevo lío del árbitro de la coca: denunciado por mandar mensajes sexuales a un colegiado adolescente

El colegiado David Cootefue fue suspendido hace poco menos de un año "con efecto inmediato" después de que se publicara un vídeo en el que aparecía insultando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. No haremos más comentarios hasta que se complete ese proceso", informó la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). En dicho vídeo que circuló por redes sociales, Coote se dirige a Klopp, entonces entrenador del Liverpool como "gilipollas" y "arrogante".

En realidad se trataba de dos grabaciones. El primero de los dos vídeos mostraba a la ex estrella de cricket de Nottinghamshire, Ben Kitt, preguntándole a Coote qué pensaba sobre Klopp, quien dejó Liverpool a principios del verano después de nueve años a cargo, y su equipo. Coote responde: "El Liverpool era una mierda. [Klopp es un] imbécil, un imbécil absoluto. Aparte de echarme un buen vistazo cuando los estaba arbitrando contra el Burnley en el campo cerrado. Me acusó de mentir y luego me dio un puñetero golpe. No tengo ningún interés en hablar con alguien tan arrogante. Así que hice todo lo posible por no hablar con él. ¡[James] Milner está bien! Me llevo bien con él. Pero Dios mío, maldito alemán, que me jodan".

Kitt luego concluye sobre el video: "En resumen, la mierda de Jurgen Klopp. El Liverpool son todos unos malditos cabrones y odiamos a los malditos Scousers". En un segundo video, Coote suplica: "Para que quede claro, ese último video no puede ir a ninguna parte, en serio". Kitt luego agregó: "Es un árbitro de la Premier League , no arruinemos su carrera".

Sin embargo, nadie le hizo caso y este asunto fue solo el principio de la tormenta que se avecinaba.

Las fiestas de la coca

Un nuevo vídeo -al que tuvo acceso The Sun- le dio la puntilla definitiva. En la grabación, el colegiado inhala polvo blanco mientras arbitraba la Eurocopa de 2024. En el impactante video de ocho segundos de Whatsapp, el especialista del VAR, usa un billete estadounidense enrollado para inhalar una línea de cuatro pulgadas de lo que parece ser cocaína.

Tras ser despedido, el colegiado decidió explicar lo que se escondía tras estas bochornosas actitudes. Coote reveló entre lágrimas que recurrió a la cocaína por miedo a salir del armario en el “mundo machista” de la Premier League y admite que "no estaba sobrio" en su discurso contra el ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

Nuevo escándalo de abusos

Ahora, se ha visto envuelto en un nuevo escándalo por enviar mensajes sexuales a un adolescente.

Un joven árbitro ha denunciado que el ex colegiado de la Premier League caído en desgracia, David Coote, intentó engañarlo con mensajes sórdidos sobre sexo y drogas, meses antes de ser fulminado.

El joven de 18 años pidió que Coote sea enviado a prisión y "no lo dejen salir como a Huw Edwards (polémico presentador de la BBC investigado por pornografía infantil)".

El joven se sorprendió cuando Coote, de 43 años, le envió un mensaje de la nada, ofreciéndose a ser su mentor. Coote dijo que era un "chico guapo" y que financiaría sus estudios en la universidad .

Añadió de forma escalofriante: «Vuelve cuando hayas descubierto cómo pago tu alojamiento».

Coote se jactó ante el deslumbrado adolescente de que estaba a punto de arbitrar un partido de la Premier League entre Leicester y Aston Villa.

También habló sobre consumir cocaína, diciendo: "Me encanta. Hace siglos que no lo hago. Ya casi puedo. He estado planeando una gran noche en Londres ".

Coote reveló que estaría dispuesto a asistir al festival de música Creamfields de 2025, y añadió: «Depende de los compromisos, pero es durante un fin de semana de la Premier League, así que no puedo desorganizarme tanto como quisiera. Decepcionante».

"Tengo ganas de tí..."

Continuó: “Sí, tengo muchas ganas de ir, pero si lo hago, ¡no pienso dormir en todo el fin de semana!”

Coote fue suspendido por el organismo rector de los árbitros en noviembre pasado cuando surgió un video de él llamando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp "un imbécil alemán".

Días después, salió a la luz que había inhalado cocaína durante la Eurocopa del año pasado en Alemania , donde fue árbitro de apoyo del VAR. Posteriormente fue despedido y, tras admitir esta semana haber hecho una imagen indecente de un niño, ahora enfrenta una sentencia de prisión.

En declaraciones a The Sun el joven árbitro afirma que Coote intentó manipularlo. "Fue increíble que se pusiera en contacto. Me quedé un poco deslumbrado porque, como árbitro de la Premier League, lo admiraba y lo respetaba, y quería emular su éxito. Pensé que que era una suerte pero ahora me siento asqueado tras confesar su culpabilidad en un caso de pornografía infantil".

"Mis pensamientos están con la víctima. Nadie debería pasar por eso. También me preocupa que quisiera abusar de mí. Me buscó con fines sexuales. Me hace pensar que podría haber estado en la misma situación que la víctima. Es repugnante. Coote merece ir a la cárcel por sus crímenes y no debe quedar libre», sentenció.