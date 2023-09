Nuevo presidente de la RFEF: cómo son los pasos para elegir al sustituto de Rubiales

Tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, llega el momento de elegir a su sustituto. Este proceso comienza por designar un presidente provisional, una gestora y una posterior convocatoria de elecciones en la que se designará al nuevo presidente.

Sin embargo, no es un proceso inmediato que se vaya a resolver de hoy para mañana. Pues después de convocar las elecciones, el nombramiento del nuevo presidente puede alargarse hasta tres meses. Por lo que, siguiendo estos plazos, el sustituto de Luis Rubiales podría no conocerse hasta comienzos del año que viene. No obstante, lo que sí se sabe es que la Real Federación Española de Fútbol cuenta con un mes y medio para convocar las elecciones, tal y como ha anunciado Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes.

Así han de realizar las elecciones la RFEF según lo recogido en su estatuto

Además, esta medida viene recogida en el artículo 31.8 del estatuto de la Federación: "Si el presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo".

Sin embargo, el nuevo presidente que salga elegido como sustituto de Luis Rubiales no tendrá un mandato extenso. Pues el mismo apartado señala que el nuevo candidato "ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido". Con esta medida, es importante indicar que las elecciones para el cargo de Rubiales estaban previstas tras la celebración de los Juegos Olímpicos de París del año que viene, que finalizarán el 11 de agosto.

Por lo que analizando lo que recoge el estatuto de la Federación, se podrían realizar unas primeras elecciones para elegir al sustituto de Rubiales durante los meses que le quedaban como presidente. Elecciones que tendrán que ser convocadas en mes y medio como máximo. Y ya en 2024, se celebrarían otros comicios tras la celebración de las olimpiadas.

Sin embargo, esto no significa que al celebrarse dos elecciones distintas, vaya a haber dos candidatos diferentes. Pues la misma persona que sustituya ahora a Rubiales podrá presentarse a las segundas votaciones para optar a la presidencia de la Federación durante los próximos cuatro años. Es decir, hasta la celebración de los próximos Juegos Olímpicos, fecha que tienen recogida en los estatutos. Esta situación le ocurrió a Luis Rubiales. Pues él fue elegido como presidente en mayo de 2018 tras la destitución de Ángel María Villar.

La nueva presidencia de la RFEF la ocupará uno de los 139 miembros que forman parte de la Asamblea de la Federación. De la misma manera, serán ellos los que voten en la convocatoria de unas elecciones extraordinarias. Comicios que se realizarán obligatoriamente aunque solo se presente un candidato. Además, si ninguno de los aspirantes consigue mayoría absoluta, tendrán que someterse las dos personas más votadas a una segunda vuelta por mayoría simple.