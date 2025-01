¡Órdago en el Barça!: Dani Olmo y Pau Víctor irán convocados a Arabia Saudí

El culebrón con Dani Olmo y Pau Víctor de por medio continua. Ante la respuesta negativa de La Liga y la Real Federación Española de Futbol sobre la inscripción de ambos futbolistas, el Barcelona tomó la decisión de no tirar la toalla y acudir al CSD como última opción posible.

Todo ello en medio de la temporada y con la mirada puesta en la Supercopa, donde los de Hansi Flick se enfrentarán al Athletic Club de Bilbao por un puesto en la final. A la espera de conocer cuál es la decisión final, el F.C. Barcelona ha decidido mover ficha.

Olmo y Pau Víctor estarán convocados en Arabia

A falta de conocer la respuesta del Consejo Superior de Deportes, el diario Sport apunta que el Barça convocará a los dos futbolistas para viajar con la expedición a Arabia Saudí. En estos momentos, ambos futbolistas no están disponibles para el técnico alemán, pero desde el club confían en que puedan estarlo pronto.

El asunto debe quedar decidido en cuestión de días, y por ello han decidido que ambos jugadores viajen con la plantilla y se entrenen con normalidad en los días previos a enfrentar la semifinal. Si bien es cierto que es complicado que puedan estar para el partido contra el Athletic, que se disputará el próximo 8 de enero, desde Can Barça confían en que, al menos, puedan disputar una hipotética final. Todo ello, eso sí, contando con el que Barcelona se clasifique.

Tensión en el vestuario

La situación está siendo un quebradero de cabeza para el club y para los jugadores. Por ello, desde la plantilla hay cierto malestar por cómo se están desarrollando los acontecimientos, y han pedido que ambos jugadores se mantengan con el grupo.

Hay que recordar que tanto Olmo como Pau Víctor no pudieron viajar a Barbastro para disputar el partido de Copa del Rey, por lo que la plantilla ha pedido al club que trate de solucionar el problema lo antes posible.

El Barça solicitará la cautelarísima

Tal y como informa el propio Sport, el Barcelona presentará a primera hora de la mañana del martes un escrito al CSD pidiendo la cautelarísima para ambos jugadores. Se trata de una medida de urgencia que se desarrolla a través de un procedimiento extraordinario.

No obstante, es probable que el CSD no tome una decisión ese mismo día, por lo que la presencia de los dos futbolistas se complicaría para la semifinal.

Una decisión que no da lugar a dudas

Desde La Liga y la federación, la decisión está tomada y no da lugar a debate: Dani Olmo y Pau Víctor no pueden ser inscritos de nuevo con el F.C. Barcelona. La norma es clara y refleja que los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo al que ya estuvieron vinculados.

¿Puede ser denunciado el F.C. Barcelona por alineación indebida?

Ante todo el revuelo generado por el "Caso Olmo", el abogado Toni Roca, experto en derecho, ha dado su versión sobre el tema. En una entrevista para la Ser, el abogado asegura que cualquier club podría presentar una denuncia en caso de que alguno de los dos jugadores disputase minutos en cualquier competición.

"Si estás consiguiendo una licencia de forma contraria a lo que establece el reglamento, yo, si fuera un club y me enfrento al Barça, lo denunciaría por alineación indebida. Estás otorgando una licencia en base a una normativa que no existe y saltándote un norma que refleja claramente la imposibilidad de inscribir a un jugador más de una vez en un mismo club durante una misma temporada. Es que más claro, agua".

El dineral que perdería el Barcelona si no logra la inscripción

De no conseguir su inscripción, el jugador puede echar mano de la cláusula incluida en su contrato en el pasado mes de agosto que le permite quedar libre si el club no lograba inscribirle y fichar por cualquier equipo. La decisión depende única y exclusivamente de Dani Olmo, que también podría optar por quedarse hasta que el Barça encuentre una solución.

En ambos casos supondría no solo un bochorno para la directiva de Laporta sino un duro revés económico. Si Olmo sale, el Barcelona habría tirado a la basura los 55 millones de euros en su fichaje y tampoco sacaría nada por la venta de un jugador cifrada en la actualidad en 60 millones. Pero además, si finalmente no logra una nueva licencia, el centrocampista tiene una cláusula liberatoria en su contrato hasta 2030 según la cual podría reclamar la totalidad del salario que debía cobrar hasta entonces.

El futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y su sueldo no es precisamente bajo. Según Salary Sport, el centrocampista cobraba en el Leipzig unos 5 millones netos y cuenta con un patrimonio neto de 27.552.366 de euros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que tiene 26 años.

En el Barca su sueldo actual, según Fichajes.com es de 9,37 millones al año, lo que supone un sueldo mensual de 781.000 euros, 182.000 a la semana y 26.000 al día. Una cifra que el club deberá asumir. Con lo que estaríamos hablando de casi 50 millones de euros en total.

¿Qué les depara a los futbolistas?

Desde el entorno de los jugadores no ha habido movimientos sobre posibles salidas a otros clubes, pero lo cierto es que es poco probable que ambos futbolistas se queden en Barcelona durante seis meses sin jugar.

En caso de recibir la negativa del CSD, tanto Olmo como Pau Víctor tendrían que rescindir sus contratos y firmar por otros clubes para esos seis meses, de tal forma que pudiesen regresar en verano al F.C. Barcelona.

No obstante, desde el club no se plantean esa posibilidad por el momento debido a la confianza en que el proceso salga adelante.