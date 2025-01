Lo que se sabe del "caso Dani Olmo": del Ok de LaLiga al Barça para fichar a una rescisión de contrato pactada con el jugador

El "Caso Dani Olmo" parece no acabar nunca nunca y, a día de hoy hay más incógnitas que certezas.

El Barcelona ya podría fichar durante el presente mercado invernal. El equipo obtuvo, en la noche de este viernes, 3 de enero, el visto bueno por parte de LaLiga por haber entrado en la norma 1:1.

LaLiga revisó la última documentación aportada por el club azulgrana durante los días 30 y 31 de diciembre y la entidad que preside Javier Tebas ha concedido al Barcelona la regla del fair play financiero 1:1, lo que significa que el Barça deja de estar intervenido y le habilita para poder entrar en el mercado de invierno con normalidad.

Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF, con las que estuvo en permanente contacto el club, movieron ficha para dar luz verde a la reinscripción de Olmo y Pau Víctor a lo largo de ayer. Según explicó la Federación, el Barça envió anoche un correo informativo actualizando la situación a LaLiga y la RFEF, pero seguía sin constar en esta última ninguna solicitud de tramitación de licencia por parte de la patronal sobre los futbolistas conforme a los cauces establecidos.

El principal escollo radica en que el plazo fijado en la normativa expiró el pasado 31 de diciembre, momento en el que LaLiga eliminó las inscripciones de los dos jugadores.

LaLiga anunció el pasado 31 de diciembre en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no dio el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos. Pasado el plazo, todo parece indicar que la única vía que le queda al club es la justicia ordinaria.

Solo cumple el fair play

Lo único que ha quedado confirmado, es que el club ha recibido los 28 millones (40% de los 70) por los palcos VIP, lo que permitirá cumplir el fair play financiero y que toda la documentación se encuentra ya en manos de LaLiga y de la Federación. Pero en realidad, esto solo significan que cumplen con el 1:1 que pide LaLiga y que podrán fichar e inscribir a cualquier jugador pero no a Olmo y a Pau Víctor a no ser que la RFEF incumpla su propio reglamento.

Mientras, Liga y RFEF se pronuncian al respecto, el presidente del Barça prefiere guardar silencio aunque desde el club filtran que podría comparecer hoy o mañana.

¿Qué pasa si no logra su objetivo?

El Club ya estudia con su equipo Legal diferentes opciones si los jugadores se vieran obligados a salir. Según afirmó el periodista Miguel Rico en el Partidazo de Cope, Dani Olmo quedaría libre para fichar por otro club 24 horas antes del cierre del mercado de fichajes el próximo 31 de enero. Es decir, el club podría venderlos antes de esa fecha, a pesar de la complicada situación administrativa en la que se encuentra.

Ambos jugadores son importantes para el club por lo que -según desvela Sport- el club podría optar por una rescisión de contrato previamente acordada que permitiría reficharles en un futuro.

El compromiso liberatorio solo abarcaría 6 meses, hasta el próximo 30 de junio, cuando todo este embrollo debería finalizar con el fichaje de nuevo de Dani Olmo y Pau Víctor.

El Barça sigue a la espera y si no hay luz verde, pedirán la cautelar a través de la justicia ordinaria.