El "partido de Miami", Villarreal - Barcelona, se jugará el 21 de diciembre a las 16:15

El Villarreal y el Barcelona, el encuentro que LaLiga pretendía que se disputará en Miami, jugarán el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas y el Valencia-Mallorca el viernes 19 a las 21:00, según ha confirmado LaLiga al anunciar los horarios de los partidos de la jornada 17 en Primera División.

Además, el Levante-Real Sociedad se disputará el día 20 a las 16:15 horas y Elche-Rayo Vallecano a las 18:30 horas del día 21. Los partidos están sujetos a modificación en función de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tal y como ha apuntado LaLiga en la publicación de los horarios.

17ª jornada

-Viernes 19 de diciembre:

21:00 Valencia-Mallorca

-Sábado 20 de diciembre:

14:00 Oviedo-Celta

16:15 Levante Real Sociedad

18:30 Osasuna-Alavés

21:00 Real Madrid-Sevilla

-Domingo 21 de diciembre:

14:00 Girona-Atlético de Madrid

16:15 Villarreal-Barcelona

18:30 Elche-Rayo Vallecano

21:00 Betis-Getafe

-Lunes 22 de diciembre:

21:00 Athletic Club-Espanyol.