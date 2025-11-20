Fútbol
El "partido de Miami", Villarreal - Barcelona, se jugará el 21 de diciembre a las 16:15
En la última jornada liguera del año, el Real Madrid recibirá al Sevilla el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas
El Villarreal y el Barcelona, el encuentro que LaLiga pretendía que se disputará en Miami, jugarán el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas y el Valencia-Mallorca el viernes 19 a las 21:00, según ha confirmado LaLiga al anunciar los horarios de los partidos de la jornada 17 en Primera División.
Además, el Levante-Real Sociedad se disputará el día 20 a las 16:15 horas y Elche-Rayo Vallecano a las 18:30 horas del día 21. Los partidos están sujetos a modificación en función de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tal y como ha apuntado LaLiga en la publicación de los horarios.
17ª jornada
-Viernes 19 de diciembre:
21:00 Valencia-Mallorca
-Sábado 20 de diciembre:
14:00 Oviedo-Celta
16:15 Levante Real Sociedad
18:30 Osasuna-Alavés
21:00 Real Madrid-Sevilla
-Domingo 21 de diciembre:
14:00 Girona-Atlético de Madrid
16:15 Villarreal-Barcelona
18:30 Elche-Rayo Vallecano
21:00 Betis-Getafe
-Lunes 22 de diciembre:
21:00 Athletic Club-Espanyol.
