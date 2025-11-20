Courtois y las "informaciones locas" que hablan de "problemas con Xabi Alonso"

El portero internacional belga del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado que la relación del vestuario del equipo con Xabi Alonso es buena y "no hay ningún problema" con el entrenador. "Estamos entrenando bien y hay buena relación con el míster. En el vestuario siempre habrá gente que esté un poco descontenta por no jugar tanto, pero en nuestro equipo todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Leo algunas informaciones y digo: "Esto no es verdad, no es así'', pero al final crea ruido", afirmó Courtois en "El Partidazo de COPE con Juanma Castaño".

A la pregunta de si el Real Madrid está en crisis Courtois dijo: "Cuando empatamos o perdemos un partido se habla de crisis, y yo creo que al final siempre hay más ruido fuera que dentro. Desde fuera se puede vivir de manera diferente a como lo vivimos en el campo. Escuchar que el partido se decidió en detalles parece que está loco, pero no es así", dijo sobre el comentario de Xabi Alonso tras la derrota contra el Liverpool, en el que afirmó que el partido se decidió por detalles.

Sobre la lesión que le impidió estar con Bélgica dijo: "Estaré bien para el fin de semana. Era una lesión pequeñita, pero tenía que descansar, recuperar y tratarme. Me sorprendió un poco el revuelo que se montó en Bélgica, como que me estaba borrando de la selección, cuando no es así. Si hubiese tenido partido con el Real Madrid tampoco hubiera jugado, porque no podía jugar".

El belga fue preguntado si era el mejor guardameta de la historia madridista: "Uno de los mejores, seguro, pero al final depende del gusto de cada persona y cada uno es libre de opinar lo que quiera opinar. Lo que yo tengo que hacer es ayudar a mi club, a mi equipo", respondió. "Hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y sólo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos y eso intento hacer. En un año nadie se va a acordar de que haya parado ocho contra el Liverpool; no, recuerdan lo de 2022 y por eso es importante seguir ganando trofeos", reiteró.

"Creo que tenemos un equipazo y vamos líderes en el campeonato, vamos muy bien en Champions también y hay que seguir en esta línea y no hay que dramatizar y buscar todo lo malo porque tampoco lo hay", agregó el portero sobre la marcha merengue en esta temporada.

Además, habló de la mentalidad de ganador de Mbappé. "Este año se le ha visto todavía más a Kylian, este año se ha puesto una marcha más que el pasado. Creo que el pasado estaba un pelín más, no diría tímido, pero para buscar su posición dentro del equipo con ''Vini'' y con todos, y creo que este año está tirando mucho del equipo y también notas que es un líder. Y creo que en cada partido se notará más", aseveró.

Hubo tiempo para recordar las declaraciones del culé Lamine Yamal antes del Clásico. "Cuando estamos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedes ir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Para mí Lamine es un gran jugador, será un jugador que marcará una época en el Barça, creo. Pero había hablado de una manera, había calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima", dijo. "Vi que estaba hablando con 'Carva' y claro... si empieza a montar algo, pues también le digo algo. Pero es porque, cuando estamos con muchas pulsaciones y con mucha adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices: ''No hacía falta''. Pero yo creo que un Clásico es así, a veces necesitamos ese ambiente también. Después del año pasado, que habíamos perdido cuatro veces, también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos", señaló.

"Si mañana 'Carva' o Dean están en la selección, yo creo que hay cero problema con Lamine. Es algo que se queda en el campo y que fuera no hay. Si mañana yo veo a Lamine en un restaurante, lo saludaría y creo que no hay ningún problema entre él y yo", continuó. "Un Clásico motiva sí o sí, pero yo creo que a veces escuchar cosas así te motivan aún más. Yo creo que si eres un ganador y quieres ganar, escuchar cosas así te motiva más; pero bueno, son cosas personales de cada uno", prosiguió el portero del Real Madrid.

Otro tema candente fue su rifirrafe con Javier Tebas a cuenta del partido en Miami. "A mí nadie me tiene que mandar, yo creo que en toda mi carrera yo siempre he hablado lo que pienso. Eso siempre me ha llevado mucho viento en contra también porque la gente luego te está esperando a un mal partido o algo para luego criticarte en tu contra. A mí nadie me ha dicho nada, yo creo que es de sentido común lo que he dicho y al final queda ahí", concluyó el guardameta belga.