Pedro Porro se libra de su maldición con España

Pedro Porro estuvo cerca de marcar su primer gol con la selección en el último partido contra Georgia. Lanzó un disparo al porte en la segunda parte y antes, en la primera, Mamardashvili le sacó un disparo que tenía muy mala intención. Fue lo único que le faltó para redondear un partido espectacular, en el que fue la principal arma ofensiva de España. Suyos fueron la mayoría de centros con peligro y, por fin, pareció sentirse cómodo en la selección.

Durante algún tiempo pesaba sobre él la sombra del estreno con De la Fuente. Sólo había jugado un partido con la Roja – en la clasificación para el Mundial de Qatar con Luis Enrique en el banquillo– cuando De la Fuente le hizo un hueco en la alineación titular contra Escocia en Glasgow. Era el segundo partido del seleccionador y aquella sigue siendo su única derrota en partido oficial, además de la final de la última Liga de Naciones, que no computa en esa estadística por haber llegado en los penaltis.

De la Fuente lo sustituyó al descanso y tardó un año en volver a llamarlo. En su regreso, una nueva derrota, esta vez en un amistoso contra Colombia. La última de España hasta el momento.

Esta vez tardó menos en volver, sólo siete meses, y ayudado por la lesión de Carvajal. Entre medias se perdió la Eurocopa, pero desde octubre del año pasado él ha sido el dueño del costado derecho de la defensa de la Roja, normalmente en disputa con Mingueza y ahora con Marcos Llorente.

Las cosas cambian y en este último tramo como internacional, en el que ha jugado diez de los últimos once partidos, la derrota en la final de la Liga de Naciones llegó en uno de los escasos partidos en los que no ha sido titular.

Pedro Porro ya está asentado en la selección, pero no quiere dar nada por seguro. «Siempre tienes la incertidumbre a la hora de entrar en una lista», dice. Sobre todo en la primera de esta temporada en la que ya estaba Dani Carvajal, el lateral derecho titular para De la Fuente, a pleno rendimiento. «En septiembre estaba pendiente porque sabía que podía volver Dani [Carvajal], que también es un privilegio para nosotros porque es muy importante y uno de los capitanes y que tiene más peso en el vestuario», reconocía hace unos días en una entrevista con Europa Press.

Sin él y sin Lamine, hizo su mejor partido con la Roja el pasado sábado, probablemente porque tenía más espacio por delante. «Si tengo que estar más pendiente de lo defensivo lo haré y con mucho gusto porque tener un jugador así es un privilegio», reconoce.