Pep Guardiola sorprende con una bomba sobre su futuro: "Se acabó"

Pep Guardiola se ha convertido en protagonista en las últimas horas y no por la mala racha de su equipo sino por confirmar un auténtico bombazo sobre su futuro. Se acabaron las especulaciones sobre los posibles clubs a los que podría entrenar Pep Guardiola o un hipotético regreso al Barça. El técnico catalán ha confirmado que el Manchester City será el último club de su carrera como entrenador. Guardiola ha disfrutado de ocho años y medio brillantes a cargo del Etihad, llevando al City a seis títulos de la Premier League y numerosos otros trofeos.

El español se encuentra actualmente en medio de su período más difícil de su mandato, ya que el City ha ganado solo uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Sin embargo, Guardiola firmó un nuevo acuerdo hasta 2027 el mes pasado, lo que le permitirá quedarse con el equipo con el que ha ganado cuatro Premier League.

En una entrevista exclusiva con el chef español Dani García, Guardiola hizo un inesperado anuncio sobre su futuro y reveló que no liderará ningún otro equipo en el futuro una vez que deje el City. "No voy a dirigir a otro equipo", afirmó. "No hablo del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar el Manchester City , irme a otro país y hacer lo mismo que hago ahora".

'No tendría energía... La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de entrenamiento y demás... ¡No, no, no! Quizá en una selección nacional, pero eso es diferente. Debería parar, como estos chefs que van a otros países, parar y ver lo que hemos hecho bien y lo que podríamos hacer mejor, y cuando estás ocupado todo el día, día tras día, no tienes tiempo para hacer eso. Quiero dejarlo e ir a jugar al golf pero no puedo. Creo que parar me vendría bien", sentenció.

El francés y la cocina

Asimismo, Guardiola se sinceró con García sobre sus planes cuando finalmente se retire como entrenador. "Todavía soy joven y cuando pare, hay varias cosas que quiero hacer. Una de ellas es aprender francés, dedicar mi tiempo libre a mí mismo para poder jugar al golf y luego empezar a aprender a cocinar cosas sencillas", afirmó.

Mientras tanto, el City volvió a dejarse puntos en la carrera por el título el pasado sábado cuando empató 2-2 con el Crystal Palace, lo que significa que su control sobre la Premier League pierde opciones.

Guardiola admitió que le resulta difícil lidiar con la situación cuando su equipo lucha por obtener resultados positivos. "El punto de partida para afrontar los problemas de la derrota sería estar con la gente, con tu familia básicamente. 'Pero nadie puede consolar realmente la soledad del entrenador de fútbol. Tienes gente a tu lado, pero las malas decisiones, por qué hice eso, salió mal porque hice esto, no los presioné lo suficiente... el dolor de la derrota, lo sientes solo. Puede que tengas amigos a tu alrededor, pero cuando cierras la puerta del dormitorio y apagas la luz no hay consuelo. Hay que dejar pasar uno o dos días y luego volver a empezar. El golf me ayuda", confesó.

El técnico catalán atribuye gran parte de los problemas del City esta temporada a la ausencia de Rodri, que se pierde la temporada debido a una grave lesión de rodilla."Ha sido elegido el mejor jugador del mundo y, por supuesto, lo extrañamos. Imaginemos un escenario en el que Messi acaba de ser elegido mejor jugador del mundo y tenemos que jugar sin él durante todo un año. No creo que hubiéramos ganado el triplete o el séxtuple sin ellos. Estos jugadores son únicos y demuestran esa singularidad especialmente en los momentos malos, cuando los partidos se ponen en tu contra. Rodri está a otro nivel en ese aspecto, por lo que, por supuesto, lo echamos de menos. Pero el tiempo pasa rápido y estoy seguro de que volverá más fuerte", sentenció.

Guardiola ha ganado 354 de sus 495 partidos a cargo del City y ha levantado 18 trofeos.