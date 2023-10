La petición de Jenni Hermoso que el juez denegó y que habría sido un golpe letal para Rubiales

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hicieron eco de ello. Un gesto que provocó un tsunami político sin precedentes y llevó a la FIFA a inhabilitarlo durante 90 días. Unos hechos que finamente le llevaron a presentar la renuncia de todos sus cargos. Lo que además de se un duro golpe personal suponía un mazazo brutal en lo económico.

El salario de Rubiales antes de sus dimisión se situaba por encima de los 600.000 pero sin ningún variable ligado a los ingresos de la RFEF, únicamente con el incremento del IPC anual. En concreto, 675.761 euros para este año (371.669,03 euros netos). Cifras que fueron aprobadas por la Asamblea General de la RFEF el 30 de mayo de 2022. Pero además, en 2019, Rubiales se convierte también en vicepresidente de la UEFA, cargo por el que cobraba cerca de 250.000 euros anuales.

Tras su dimisión, el ex presidente de la RFEF, no solo perdía dos sueldos nada desdeñables sino que se quedaba sin derecho a indemnización o paro. Para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria. Por eso, si se abandona un trabajo de forma voluntaria no puede percibir la prestación por desempleo. Es decir, la palabra clave es: voluntariamente y por lo tanto si se trata de una dimisión se pierde este derecho.

En ese escenario, Rubiales decidió poner a la venta su lujoso ático en la madrileña calle de Ferraz y lo logró embolsándose 2,5 millones de euros. Una operación que podría haber sido frustrada de haber prosperado la petición del equipo legal de Jenni Hermoso al magistrado, tal y como ha revelado OK Diario.

Y es que cada día se conocen nuevos detalles del proceso judicial contra Rubiales, acusado de un presunto delito de abuso sexual y coacciones. Han salido a la luz mensajes, audios, declaraciones ante el juez y también algunas de las peticiones de las defensas como la realizada por los abogados de la jugadora del Pachuca para evitar que Rubiales pudiera vender el piso que tenía en Madrid, en el cual había residido los dos últimos años.

Futuras indemnizaciones

Según se recoge en el sumario al que ha tenido acceso dicho medio, el letrado Angel Chavarría solicitó ante el juez el embargo de los bienes del granadino con el objetivo de “garantizar la responsabilidad patrimonial derivada del delito, y que se evite cualquier tipo de alzamiento”. Con ello, la defensa de Jenni Hermoso pretendía que el ex mandatario de la RFEF no pudiera eludir el pago de una futura indemnización en el que caso de que la misma se considere oportuna en la sentencia final.

La defensa de Luis Rubiales alegó entonces que su cliente solo pretendía mudarse a Granada y, sin salario, tenía ciertas cargas que debía asumir como el mantenimiento de sus hijas. Con todo ello, el magistrado Francisco de Jorge tomó finalmente la determinación de no prohibir la venta de las propiedades de Rubiales por la que ha acabado ingresando 2,5 millones de euros.

El inmueble apareció en los portales de venta Idealista y Yaencontre por una cifra de 2.550.000 euros, medio millón de euros por encima de la tasación hipotecaria que figuró en su día en los Supercopa Files.

Luis Rubiales consigue vender su ático con piscina privada: Así es y este ha sido su precio ObrasNuevas/RFEF

El ático, según la descripción de las inmobiliarias, tiene una superficie de 141 metros cuadrados con amplias estancias. Entre sus grandes atractivos, la piscina privada que se encuentra en la terraza de 115 metros cuadrados. El edificio, además, dispone de otra comunitaria, a la que se suman otras instalaciones comunes como un gimnasio y relajantes zonas verdes. La cocina cuenta con electrodomésticos de alta gama y el salón - comedor tiene acceso a la terraza de la vivienda, donde se encuentra la piscina privada. Para los coches cuenta con dos plazas de garaje.