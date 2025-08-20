El piloto de fórmula 1 que no se perdió el debut de Mastantuono: "¡Daleee...!"

El argentino Franco Mastantuono debutó este martes con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68 del partido ante Osasuna (1-0), siendo el primer cambio de Xabi Alonso y teniendo una oportunidad de gol, con un disparo en el 89 que detuvo el portero Sergio Herrera.

Con el ‘30’ a la espalda, Mastantuono fue uno de los protagonistas antes y durante el partido. Tras ser presentado el jueves 14 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid, el mismo día que cumplió la mayoría de edad, el argentino se incorporó a la dinámica del primer equipo. A las órdenes de Xabi Alonso completó cuatro entrenamientos en los que demostró su “calidad” y “garra argentina”, como apuntó el técnico, y se ganó ser, junto a Dani Carvajal, el jugador con más minutos desde el banquillo.

Gran ovación a Mastantuono y cánticos con su nombre y apellidos en un protagonismo que, eso sí, compartió con un Carvajal que volvió a jugar en el Santiago Bernabéu por primera vez desde el 5 de octubre de 2024, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Un debut que no quiso perderse el piloto de Alpine, Franco Colapinto.

"A la cancha..."

Mientras los protagonistas de la Fórmula 1 disfrutan de un receso hasta el fin de semana del 31 de agosto, cuando se reanude el campeonato en el Gran Premio de los Países Bajos, Franco Colapinto reapareció públicamente en España nada menos que para presenciar el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid.

En una historia que compartió el piloto en su cuenta de Instagram, se aprecia desde el costado del terreno de juego del Santiago Bernabéu ante Osasuna el ingreso del argentino en el terreno de juego, filmado por él mismo. "A la cancha pa, daleeee", escribió junto a dos emojis de banderas argentinas.

A pesar de ser un reconocido seguidor de Boca Juniors, Colapinto no dudó en compartir un video en sus historias de Instagram festejando y dándole aliento al ex-River Plate.

Ahora, Colapinto deberá centrarse en la preparación para la vuelta al ruedo en el Gran Circo. La primera parada será el domingo 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort en el Gran Premio de los Países Bajos, donde intentará conseguir los primeros puntos con la escudería que comanda Flavio Briatore y empezar a asegurarse un asiento para la temporada 2026.