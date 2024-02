El plan de fuga que Dani Alves no ha podido llevar a cabo... por ahora

El juicio al futbolista Dani Alves acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton ha quedado visto para sentencia tras concluir el juicio en la Audiencia de Barcelona por un delito "un delito de agresión sexual con acceso carnal".

El tribunal tiene 20 días _ a contar desde la finalización del juicio el 7 de febrero- para decidir y dictaminar sentencia. La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para el futbolista brasileño, sentencia que la acusación particular amplía hasta los 12 años. El juicio llegó a su fin no sin antes celebrar una breve "vistilla" en la que la defensa del futbolista volvió a reclamar su puesta en libertad inmediata que la sala resolverá en los próximos días, antes de dictar sentencia.

Una libertad que ya fue solicitada por sus abogados hasta en tres ocasiones y que le fue denegada tal por que le tribunal sospechaba del plan que acaba de salir a la luz.

El ex culé sí que tenía idea de fugarse a su tierra natal en cuanto le concediesen la libertad condicional o al menos así lo ha adelantado en exclusiva en el programa 'Tarde AR'. Silvia Sálamo fue la encargada de contar lo ocurrido, ya que había podido hablar con el compañero de celda de Alves. Según dice, el futbolista le habría dicho en varias ocasiones su intención de marcharse a Brasil en cuanto obtuviese la libertad provisional. No ha querido desvelar nada más pero la grabación entera se podrá escuchar esta tarde en el programa 'Fiesta' de Telecinco. "Es un testimonio revelador, no es la primera vez que consigo hablar con alguien dentro de la cárcel. Daremos datos de quiénes estaban en la conversación y dónde se produjo", explicó Sálamo.

Su libertad ha sido denegada en tres ocasiones, ya que su ex compañero -que al parecer es conocido- incluso llegó a alertar a funcionarios de la prisión de estos planes.

Como una losa sobre Alves

Y es que el "caso Robinho" cayó como una losa sobre Dani Alves desde el primer momento. El caso de violación por el que fue condenado Robinho -que fue condenado a 9 años en Italia y sigue libre en Brasil- llevó a los Mossos a idear un plan secreto para detenerlo y también a la fiscalía a utilizarlo como argumento en cada uno de los recursos presentados contra su puesta en libertad provisional.

En un documento de la Fiscalía se subraya que la situación que protagonizó el ex delantero Robinho fue determinante para que el defensor de 39 años siga detenido.

El futbolista, hoy retirado, fue condenado por violación en tres instancias judiciales en Italia y, a pesar de ello, vive libremente en Brasil. Este escenario fue citado por los fiscales frente al temor a que Daniel Alves viajaraa su país natal y luego no puediera ser extraditado frente a una posible condena.

Robson de Souza “Robinho” -quien militó en el Real Madrid- participó en 2013 en una violación colectiva a una joven de origen albanés, en una discoteca de Milán. En 2017 fue sentenciado a nueve años de cárcel. Sin embargo, el jugador viajó a Brasil días antes de que su condena fuese firme y se benefició de que no hay extradición para ciudadanos nativos brasileños. De esta manera, el nacido en San Pablo aprovechó este aspecto legal para seguir libre en Brasil e incluso seguir buscando clubes donde continuar su carrera a los 38 años. Sin embargo, Robinho acabó dejando el futbol a pesar de tener ofertas por miedo a las represalias de los aficionados.