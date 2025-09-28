Los planes de Xabi Alonso para el Real Madrid tras la lesión de Carvajal

El derbi madrileño en el Metropolitano dejó una herida inesperada en el Real Madrid. Más allá de la derrota ante el Atlético de Madrid y el golpe anímico que supuso para los de Xabi Alonso, el equipo blanco perdió a Dani Carvajal, que salió lesionado después de recibir una patada en pleno partido. La acción no supuso la expulsión. algo que encendió la polémica: ni roja ni siquiera amarilla para el jugador rojiblanco que golpeó al capitán madridista. El lateral derecho, pieza clave en el esquema defensivo, estará cuatro semanas de baja, una ausencia que obliga a Xabi Alonso a replantear sus planes en una fase decisiva de la temporada.

Sin el capitán

Capitán dentro y fuera del campo, su importancia va mucho más allá de la defensa: lidera, ordena y transmite un carácter competitivo que pocas veces se discute. Para colmo, la baja coincide con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, otro de los fichajes estrella, que sigue sin estar disponible por sus propios problemas físicos. El Real Madrid se encuentra, por tanto, sin laterales derechos naturales, una situación que obliga a improvisar.

En el Metropolitano, la primera solución fue Asencio. Es la solución más fácil una vez que el canterano ha recuperado la confianza futbolística tras su mal papel en el Mundial.

El nombre de Fede Valverde surge inevitablemente en las quinielas. El uruguayo ya jugó en alguna ocasión como lateral derecho en etapas anteriores, y su despliegue físico le convierte en un candidato ideal para cubrir esa zona. Sin embargo, el propio jugador ha declarado que no quiere volver a esa demarcación. Lo considera un sacrificio excesivo que condiciona sus virtudes como centrocampista, donde despliega potencia, llegada y gol. O desplegaba, porque su comienzo de temporada está siendo bastante decepcionante. No encuentra su sitio en el esquema de Xabi Alonso y ha dejado de ser el futbolista para todo.

Los tres centrales

La otra opción pasa por cambiar el sistema. Con dos laterales derechos fuera de combate, el entrenador podría optar por una defensa de tres centrales y carrileros largos. Esta variante ya la utilizó en Alemania y permitiría al Madrid tapar la ausencia de especialistas en la derecha con un esquema que reparta mejor las responsabilidades defensivas. Alaba, Carreras y Huijsen podrían formar la línea de tres en Champions (porque Militao tampoco llega y Rüdiger sigue lesionado), mientras que los carriles serían para futbolistas como Fran García en la izquierda y un centrocampista reconvertido en la derecha, como Valverde. Así pues, cumpliría su petición de no ser lateral. No es un plan exento de riesgos, pero otorga mayor estabilidad en defensa y más libertad para que los extremos se concentren en atacar.

El calendario tampoco da tregua. El Real Madrid, tras la Champions, al Villarreal y después hay parón de selección. Y, enseguida, lo gordo: Liverpool y Barcelona. La derrota en el Metropolitano no solo dejó tres puntos menos y a Carvajal fuera de combate, también las dudas acerca de si el Rel Madrid puede competir contra los grandes. La temporada pasada no lo hizo. En ésta, en su primer round, tampoco.