La prensa francesa se rinde a Lamine Yamal y ataca a Mbappé: "Un viejo..."

Había miedo por Mbappé, pese a que su Eurocopa estaba siendo bastante discreta en el campo, pero fenomenal fuera de él, con sus declaraciones políticas. Pero contra España, contra futuros compañeros y rivales en LaLiga, quería demostrar algo más, ser importante y lo primero que hizo fue quitarse la máscara con la que había jugado en partidos anteriores debido a una lesión facial. Sin embargo, a pesar de sus intentos, su actuación dejó mucho que desear.Está lejos de ser el delantero vertiginoso que es. En Francia, más que cargar las tintas contra él, alabaron a Lamine Yamal.

"Y, de repente, Lamine Yamal llegó al área. La brillante inspiración del adolescente resonó en las filas francesas", contaba Le Equipe acerca del tanto del jugador español. "El relámpago obviamente vino del talentoso Lamine Yamal. En el minuto 21, tras un despeje contrarrestado por William Saliba, la perla del Barça cogió ó el balón a 25 metros, primero buscó una solución de pase corto y luego, al ver que Adrien Rabiot no acertaba, disparó con un disparo luminoso y curvado", continúa. "Este gol le convierte en el jugador más joven en marcar en una gran competición, con 16 años y 362 días. Supera el récord de sesenta y seis años que ostentaba entonces un tal Pelé, goleador por primera vez en el Mundial de 1958 con Brasil contra Gales (1-0). Además, es autor de tres asistencias".

Le Figaro, cruel con Mbappé

Más duro es Le Figaro, que compara la figura de Yamal con Mbappé: " La selección francesa, sólida como una roca desde el inicio de la Eurocopa, fue lógicamente arrasada por España (2-1 ) el martes en Múnich. Más técnico, más creativo, más brillante, más descarado y más talentoso, como Lamine Yamal, de 16 años, que hace que Kylian Mbappé, de 25 años, fantasmal en esta Euro, parezca un viejo veterano..", escribe. También se acuerdan de Griezmann: "Pero los Bleus, cuatro veces semifinalistas de un torneo internacional en los últimos cinco disputados, no aparecieron en el encuentro. Sus jugadores estrella, Mbappé y Griezmann se no estuvieron en el encuentro. Y nadie se hizo cargo. Nunca. La caída es dura. Pero lógico. Implacable. Ganó el más fuerte. Y en el nivel muy alto, los débiles desaparecen"

Empezó bien Mbappé. Sólo era el minuto 8 del partido, recibió el balón en el borde del área, en un lateral y envió un pase preciso a Kolo Muani quien no falló frente a la portería. De repente, España, con Dani Carvajal sancionado en esa banda derecha, parecía frágil y temerosa. A sus 38 años, Jesús Navas no daba la impresión de poder hacer frente a la estrella francesa y menos con una amarilla en la espalda..

Sin embargo, a medida que avanzaba el partido, el rendimiento de Mbappé comenzó a diluirse. Al igual que el resto de compañeros, como ha sucedido durante todo el campeonato. Deschamps no ha sabido exprimir a sus jugadores. Y Mbappé, capitán por primera vez en una gran competición, no ha podido rendir más.

Navas no pudo más en la segunda parte y De la Fuente sacóa Vivian en el centro de la defensa y puso a Nacho en la derecha para tapar a Mbappé. Se suponía que iba a ser una tormenta contra España, pero la segunda parte discurrió sin urgencias ni miedos. Francia no ha atacado en todo el campeonato y cuando tuvo que hacerlo, no supo.

Mbappé tuvo una oportunidad de oro para cambiar el curso del partido, en un carrera de las suyas, entrando por la banda y rematando al llegar la área. Pero el disparo se le marchó fuera. No dio mucho más. Se acabó su participación en una Eurocopa gris.

La semana que viene será presentado en el Santiago Bernabéu y tendrá el resto del verano para ponerse en forma y volver a ser, de blanco, Kylian Mbappé.