La Presidenta de LaLiga F desvela el email "machista" que recibió de Rubiales: " Dedícate a ser madre..."

El presidente de la Federación, Luis Rubiales está más solo y acorralado que nunca. El beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras la victoria que convertía a España en campeona del mundo sigue siendo el principal tema tema de debate en la sociedad y en el política española y podría tener graves consecuencias para el mandatario del fútbol español.

Pero este no es el único problema para Rubiales que ve que, al margen de la presión política, se acumulan las denuncias y testimonios de mujeres que aseguran poder dar fe de actitudes "machistas" y misóginas" por parte del presidente de la RFEF.

Chulesco y agresivo

Si primero, Tamara Ramos, directora general de Futbolistas ON denunciaba sus "vergonzosas actitudes" en el Programa de Ana Rosa, la presidenta de la Liga Femenina ha echado más leña al fuego. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido.¿De qué color traes hoy la ropa interior? o Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras", fueron algunas de las frases que la antigua compañera de Rubiales aseguró haber sufrido. Un tipo de comportamiento que también denuncia la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez.

"El beso no nos sorprendió. No hemos visto algo espontáneo fruto de la emoción. Es una actitud habitual de Rubiales. Esa violencia gestual. Las que hemos lidiado en reuniones con él, sabemos que es una persona chulesca, con tono agresivo. Por eso no nos sorprende", afirmó en una entrevista en "El partidazo" de Cope.

La Presidenta de LaLiga F ha puesto como ejemplo de su "machismo" el momento que vivió después de ser madre: "Acababa de ser madre y le pedí hacer la reunión por videoconferencia. En un correo escrito me dijo que debía delegar de mi puesto de trabajo y dedicarme a ser madre, que es lo que debía hacer. Yo lo denuncié".

Además, confesó que le contó lo ocurrido al Secretario de Estado del momento, José Manuel Franco, asegurando que él "pensó que era lamentable ese correo, pero quería dejar aparcada cualquier tipo de polémica".

La denuncia de la LigaF

Cabe recordar que la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F) presentó ayer una denuncia ante el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, "por los gravísimos hechos y conductas llevadas a cabo por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, solicitando su inhabilitación".

"Una de las mayores gestas de la historia del deporte español se vio ensuciada por el bochornoso comportamiento del máximo representante del fútbol español que, una vez más, y guiado por su continuo y habitual afán de protagonismo, demostró no estar a la altura del cargo que ostenta", dice la nota de Liga F.

Parece que al presidente de la Federación Española de Fútbol no solo le va tocar explicar su inadecuado gesto en el Mundial sino otros muchos actos de misoginia denunciados durante su mandato y que ahora han salido a la luz.