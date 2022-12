Courtois, sobre las manos en Valladolid: “Son penaltis estúpidos, pero son penaltis”

La Liga empezó en agosto, pero ahora arranca otra vez, o eso parece por las extrañas sensaciones después del largo parón por el Mundial. En la jornada 15, entre Navidad y Nochevieja, algo que le costó al Madrid y a Benzema, que volvía a jugar después de la lesión que le apartó de los últimos partidos antes de la Copa del Mundo y que le obligó a dejar la concentración de la selección francesa. No marcaba desde el 19 de octubre ante el Elche, mucho tiempo para él, aunque en realidad, después de aquel partido solo había aparecido 27 minutos ante el Celtic, cuando intentó probarse, pero no le fue bien.

En Valladolid estuvo mucho más frío de lo que reflejaba su botín tras el choque. La primera que tuvo era para empujarla y la mandó a las nubes con toda la portería para él. «El Karim del año pasado hubiera hecho más goles hoy», reconocía Courtois este viernes, que ve bien a su capitán. «Le falta algo de ritmo porque en los últimos tres meses no ha jugado mucho, pero ha metido dos y le va bien para su confianza», continuaba el portero.

Necesitó el punto de penalti Benzema para retomar la cuenta anotadora. Engañó a Masip y luego aprovechó el regalo de Camavinga para hacer su doblete, el que le lleva hasta los 7 tantos en esta Liga. Pudo haber marcado antes desde los once metros, en una mano clara que el colegiado y el VAR interpretaron que iba al suelo cuando nunca fue así y después sí vieron otra ya en la segunda parte al cortar un balón que iba a rematado a portería. «Lo de las manos es un poco raro, no entendemos cuándo es mano y cuándo no. Son penaltis estúpidos, pero penaltis», explicaba Courtois en DAZN.

El belga fue uno de los mejores del partido, que no tuvo un buen Mundial, aunque ha vuelto igual de fino que se fue. No había conseguido hasta ahora dejar su portería a cero en la Liga, y por fin lo hizo en Zorrilla, con mucha culpa suya en varias acciones definitivas. «A mí me parecía penalti la primera mano y a Pacheta no la segunda, son decisiones», cerraba Ancelotti.