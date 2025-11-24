¿Qué comen los futbolistas antes de un partido? La nutricionista del Getafe lo revela: “Buscamos energía sin pesadez”

En el fútbol actual todo está medido al más mínimo detalle y apenas hay hueco para la improvisación más allá de algún detalle de calidad de los jugadores. Los entrenadores y el cuerpo técnico estudian a los rivales a conciencia y preparan detalladas sesiones de vídeo para que los jugadores no tengan ninguna duda táctica cuando llegue el momento de saltar al césped. La preparación física es algo también totalmente estudiado aprovechando la tecnología con chalecos que son cada vez más habituales de ver en los profesionales.

Nada se deja al azar, tampoco la alimentación. Carvajal confesó seguir una dieta sin gluten que acabó con sus repetidas lesiones musculares: "He intentado hacer un cómputo global de todo: la manera de descansar, de alimentarme y de entrenar. Cerrar todas las puertas posibles que me puedan generar una lesión" y Marcos Llorente utiliza una dieta paleo con ayuno durante la noche. Son rutinas personales, pero también hay otras marcadas en los equipos, sobre todo en concentraciones y días de partido.

Katherine De Sousa, nutricionista del Getafe, compartió un vídeo en su cuenta de TikTok explicando la alimentación de los jugadores azulones durante un día de partido. El equipo de Bordalás destaca por su intensidad y su despliegue físico, lo que provoca que estos datos cobren especial importancia ya que son parte importante de su rendimiento. En el vídeo muestra desde la concentración hasta la comida en el vestuario instantes antes de comenzar el partido.

Así es la alimentación de un equipo profesional en día de partido

"Hoy te muestro cómo nos preparamos en el terreno", afirma Katherine al inicio del vídeo mientras empieza a mostrar todo tipo de platos. Lanza un mensaje para aquellos que no estén tan acostumbrados y no conozcan todos los detalles del fútbol profesional: "Antes del partido, cada detalle cuenta, desde el primer plato hasta el snack del vestuario. Nada se deja al azar, porque la alimentación también forma parte del rendimiento".

La comida es a modo de buffet y cada jugador selecciona lo que más le apetece y mejor le funciona entre varios alimentos seleccionados a conciencia con un claro objetivo: "Buscamos energías sin pesadez", señala la nutricionista. En esa búsqueda, los protagonistas son los hidratos de carbono puesto que son fáciles de digerir. Estos son los alimentos principales en día de partido.

Arroz

Pasta

Pan

Patata

Frutas

La importancia de los carbohidratos

"La nutrición también juega su partido: el objetivo es que los jugadores se alimenten para llegar con energía, foco y rendimiento a los 90 minutos", incide Katherine en su publicación. Si la alimentación es la plantilla entera, los carbohidratos son la estrella del equipo, el elemento diferencial como es Borja Mayoral en el terreno de juego. Katherine desvela por qué son tan importantes: "Los carbohidratos son el combustible principal del músculo durante el esfuerzo".

Estos detalles marcan la diferencia en el Getafe: "Un buen aporte antes del partido asegura que los depósitos de energía estén llenos y el jugador pueda mantener la intensidad hasta el final". No se comen solos: "Acompañamos con proteína magra como pollo, pescado blanco y controlamos las grasas para evitar digestiones lentas", revela la nutricionista azulona.

También se come en el vestuario

La función del nutricionista no acaba al salir de la comida previa, sino que llega hasta el vestuario e incluso, cuando el cansancio aprieta, se extiende durante el partido. "Antes de salir al campo, una última carga de energía rápida: frutas, geles o gominolas y una bebida isotónica". En el vestuario del Coliseum se pueden ver mandarinas, uvas y distintas clases de geles, ideales para recuperar energía cuando las fuerzas están al límite. "Pequeños detalles que hacen una gran diferencia cuando llega el momento de competir. Así se prepara la energía de un equipo desde la cocina hasta el terreno de juego", concluye Katherine.