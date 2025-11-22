La razón por la que Christantus Uche no puede volver al Getafe

Aunque Christantus Uche era su futbolista más en forma, su cesión al Crystal Palace permitió al Getafe inscribir a seis futbolistas horas antes de que cerrase el mercado invernal. Sin embargo, la adaptación del nigeriano a la Premier League no está resultando como se esperaba, motivo por el que el conjunto inglés se plantea cancelar su cesión. Si bien se está hablando de su posible regreso al Getafe, Christantus Uche no puede volver a defender la camiseta del equipo azulón esta temporada.

Y es que el el futbolista de 22 años ya ha jugado tres partidos con el Getafe esta temporada. “Un futbolista podrá estar inscrito en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria”, señala el reglamento, razón que impide que Christantus Uche pueda volver al Getafe en el mercado invernal.

La cláusula a la que no puede acogerse el Getafe con Christantus Uche

“No se considerará como baja y alta, a efectos del presente artículo, cuando el/la futbolista solicite la inscripción en el mismo equipo del que fue dado/a de baja, siempre que dicha baja se hubiera producido antes de que el equipo en el que estaba inscrito disputara su primer partido oficial”, añade el reglamento, aunque no es una cláusula a la que pueda acogerse el Getafe. Y es que Christantus Uche en los que anotó un gol y repartió una asistencia con el conjunto azulón. Con el Crystal Palace, por su parte, ha jugado 8 y aún no ha visto puerta.