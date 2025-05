¿Qué equipo va a descender a Segunda División, según la inteligencia artificial?

La última jornada de LaLiga EA Sports decidirá qué equipo caerá al pozo de Segunda División. Dos conjuntos están implicados directamente en la lucha por la permanencia: el RCD Espanyol, que ocupa la 17.ª plaza con 39 puntos, y el CD Leganés, 18.º con 37. Todo se resolverá en 90 minutos que pueden marcar el futuro de ambos clubes, sus aficionados y plantillas. La tensión es máxima. Y la inteligencia artificial ya ha hecho sus cálculos.

La permanencia suele estar marcada por una cifra: los 40 puntos. En las últimas 15 temporadas, sólo en tres ocasiones un equipo ha descendido con 40 puntos o más: el Deportivo de La Coruña en 2010-11 (43), el Villarreal en 2011-12 (41) y el Real Valladolid en 2022-23 (40). Este año, ese umbral vuelve a estar en juego, y la cuarentena de puntos podría no ser suficiente para mantenerse en Primera División.

Espanyol, Leganés y un billete al infierno a evitar

El Espanyol parte con ventaja: está fuera del descenso con 39 puntos y depende de sí mismo. Juega en casa contra una UD Las Palmas ya descendida, lo que, en teoría, le da margen. Además, ha sido sólido como local a lo largo de la temporada: ha ganado 7 de sus 10 victorias cosechadas en el RCDE Stadium siendo el 11º mejor equipo local de la competición. Pero su estado de forma es preocupante: acumula cinco derrotas consecutivas, y la presión de jugárselo todo en casa puede ser un arma de doble filo. Ya en la ida, Las Palmas fue capaz de vencer a los pericos en Gran Canaria.

El Leganés, por su parte, necesita ganar sí o sí para tener opciones. Recibe en Butarque a un rival muy tocado, el Real Valladolid, colista y con una racha nefasta: una sola victoria en sus últimos 19 encuentros, por lo que las quinielas vaticinan una victoria pepinera ante los pucelanos. Aun así, el Leganés no depende de sí mismo. Incluso si gana, necesita que el Espanyol no gane: un empate o derrota perica abriría la puerta a la salvación para los madrileños, que además tienen el 'goalaverage' particular a su favor (1-1 en Cornellà y 3-2 en Butarque).

Justamente los equipos descendidos serán quienes determinen quién es el tercer conjunto que les acompañará en LaLiga Hypermotion el año que viene.

En resumen:

Si el Espanyol gana, se salva.

Si el Espanyol empata, sólo se salva si el Leganés no gana.

Si el Espanyol pierde y el Leganés gana, el Espanyol desciende.

¿Qué equipo bajará a Segunda, según la inteligencia artificial?

Varias herramientas basadas en modelos de IA y estadística avanzada han tratado de predecir qué equipo tiene más probabilidades de descender. Las conclusiones, aunque no unánimes, dibujan un escenario con claras diferencias de probabilidad.

El superordenador de DAZN, que emplea simulaciones estadísticas, otorga un 71,66% de probabilidades de descenso al Leganés, y un 28,32% al Espanyol.

La inteligencia artificial Grok, integrada en la red social X (antes Twitter), ofrece cifras similares: 70% de descenso para el Leganés, y 30% para el Espanyol. Este modelo destaca que el Espanyol, pese a su mal momento, tiene más caminos a la salvación que el Leganés, cuya única vía es ganar y esperar un tropiezo rival.

ChatGPT, por su parte, eleva el riesgo del Leganés al 75%. El razonamiento es lógico: aunque los pepineros tienen muchas opciones de ganar, el hecho de que dependen del resultado del Espanyol reduce considerablemente su probabilidad de éxito global. Según su desglose, la probabilidad de que el Leganés gane es del 65-70%, y la de que el Espanyol no gane es del 40%. La probabilidad conjunta de ambos eventos (condición necesaria para la salvación del Leganés) ronda el 25%.

También Meta AI coincide con este análisis: 70% de descenso para el Leganés, 30% para el Espanyol.

El fútbol, imprevisible hasta el final

El análisis de las inteligencias artificiales apunta, por tanto, a que el Leganés es el gran candidato al descenso, no tanto por su estado de forma o rival, ambos favorables, sino porque su destino está atado al fallo del Espanyol. Una combinación difícil de controlar.

Aun así, el fútbol no se juega en simulaciones ni algoritmos, y menos en una jornada tan cargada de emociones para evitar 'la Hipertensiones'. El balón rodará y dictará sentencia. La última palabra, como siempre, la tendrá el juego. Y, como suele pasar en este deporte, un 28.32% puede ser más que suficiente para que algo contra todo pronóstico ocurra.