"Hemos dado de comer al Rayo Vallecano"

El Girona y el Rayo Vallecano se enfrentaron en el primer partido de la temporada de LaLiga, viviendo emociones opuestas en Montilivi. El encuentro estuvo marcado por los errores de Gazzaniga, el portero local y por el aprovechamiento eficaz del Rayo, que supo sacar partido de la presión alta y la anticipación táctica.

Tras el encuentro, David López, jugador del Girona, analizó con autocrítica la actuación del equipo: "Tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad, corregir errores, y parece que en la segunda parte hemos podido dar otra imagen. Por supuesto que se hace muy difícil. Era un rival que esperaba nuestro error atrás, son especialistas en ello. Les hemos dado de comer, y con la expulsión, complicado". La defensa dejó constancia de la dificultad añadida que supuso jugar con un hombre menos tras la expulsión del portero Paulo Gazzaniga, y reconoció que el conjunto madrileño es experto en aprovechar los errores ajenos.

A pesar del resultado adverso, López puso el foco en el trabajo anterior y en el margen para reaccionar en la competición: "La pretemporada ha sido buena, el trabajo ha sido bueno, todos nos hemos dejado hasta la última gota de sudor, y esto acaba de empezar. Es un golpe de realidad para ponernos en nuestro sitio y empezar de nuevo la próxima jornada". El mensaje del central de Girona fue de ánimo y de reflexión interna, apelando al esfuerzo colectivo ya la necesidad de corregir las equivocaciones para afrontar el futuro con garantías.

Por parte del Rayo Vallecano, la satisfacción se reflejó en las palabras de uno de sus jugadores, que destacó la importancia de la preparación táctica y el buen rendimiento mostrado en el campo: "Un partido muy importante, en un mes que va a ser muy bonito para nosotros... Hemos estado toda la semana estudiándoles, les hemos llevado a donde hemos querido, y así se ha visto. La verdad que contento con el partido de hoy. Al final el míster elige, hacerlo intento lo mejor posible, y se ha dado un buen partido", dijo De Frutos, el mejor sobre el campo.

El partido fue así un fiel reflejo de dos estilos y dos momentos distintos: el Girona, inmerso en una reconstrucción anímica tras su mal año pasado y el impacto de los errores, y el Rayo, reafirmando su identidad de bloque compacto y oportunista.