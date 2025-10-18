El Real Betis publica una sentimental despedida a Sandra Peña tras su muerte: "Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo"

La joven Sandra Peña, de 14 años, se quitó la vida el pasado martes a causa del acoso escolar que sufría por parte de un grupo de compañeras en el colegio concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla. Sus padres han mostrado públicamente una fotografía de su hija vistiendo la camiseta del Real Betis con el objetivo de dar visibilidad a las situaciones reales de bullying que se viven en España, un gesto que ha conseguido conmover a todo el país.

La familia de la menor había denunciado en dos ocasiones que su hija estaba sufriendo acoso escolar, pero el centro educativo no activó el protocolo de actuación y prevención correspondiente.

Según ha explicado su tío, Isaac Villar, el colegio se limitó a apartarla de las chicas que le causaban molestias, pero Sandra seguía coincidiendo con ellas en los pasillos y en algunas clases, una situación que nadie hizo nada por evitar. La Fiscalía ya investiga los hechos y la Junta de Andalucía no descarta que las presuntas acosadoras enfrenten responsabilidades penales, mientras la familia anuncia medidas legales para depurar responsabilidades.

Un mensaje de apoyo en el duelo

Sus seres más cercanos la recuerdan como una joven muy alegre y feliz, centrada en sus estudios y en su pasión por el fútbol, deporte que practicaba en el CD Honeyball, donde su ausencia ha dejado un profundo vacío.

El Real Betis, el equipo de sus amores, se ha unido al sentimiento de duelo a través de un mensaje publicado este pasado jueves, expresando sus más sinceras condolencias por la pérdida y uniéndose al dolor de la familia, amigos y compañeras del CD Honeyball. Este gesto se suma al ya realizado por su club, el CD Honeyball, que días antes había lamentado profundamente la pérdida de su jugadora juvenil, afirmando que Sandra siempre sería parte de su familia.

En los últimos días, se han sucedido las concentraciones a las puertas de su colegio y de su vivienda para recordar su figura y pedir justicia. Su madre la homenajeó portando la camiseta del CD Honeyball con el dorsal 99, mientras que aficionados del Real Betis han comenzado a solicitar a través de las redes sociales que se guarde un minuto de silencio en su memoria en el próximo partido de Liga del equipo, ya sea frente al Villarreal o en el siguiente encuentro como local.