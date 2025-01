Real Madrid - Barcelona: El italiano Ancelotti contra el alemán Flick

Arabia Saudí va a ver hoy el partido que quiere ver y por el que ha pagado una millonada a la Federación Española y a Piqué, con la excusa de una apertura que, como han vivido familiares de los futbolistas, está muy lejos de ser real. El estadio de Yeda no se llenó en las semifinales, pero puede que lo haga hoy porque un Clásico es un encuentro que nadie se quiere perder.

No hay nada intrascendente en un choque así y menos cuando se está disputando un título. Mientras el Barcelona busca, con la victoria, agarrarse a un trofeo para ver si puede frenar la inestabilidad institucional inacabable, el Real Madrid llega a la Supercopa con una ambición que también es inacabable. Ha ganado la Supercopa de Europa, la Intercontinental, es líder momentáneo de LaLiga y quiere su tercer título de la temporada. Sería el modo de representar que la evolución del equipo es ascendente. «Este título tiene valor porque a nivel estadístico la temporada que ganamos la Supercopa siempre ha salido muy bien y la que perdimos no ganamos ni la Liga ni la Champions», decía Carlo Ancelotti. «Es una competición que te da mucha más motivación y más dinámica para seguir bien en la temporada», asegura.

El entrenador del Real Madrid negó que una derrota afecte más allá de la desilusión inmediata, pero es verdad que el partido, además de repartir un título, va a medir a los dos equipos. Mientras el Madrid ha encontrado a un Mbappé más metido y a un Bellingham como líder indiscutible, el Barcelona va arrastrando un problema de seguridad en el juego, acompañado del ruido generado por las decisiones de Joan Laporta y su directiva.

«Podemos jugar mejor que contra el Athletic. Cometimos muchos errores y hay que reducirlos. El Madrid es de los mejores en transición y hay que cuidar eso», contaba ayer Flick, que estos días ha mostrado su personalidad.

Porque los dos equipos que se enfrentan hoy son distintos, ya que sus dos entrenadores son distintos. El entrenador alemán castigó a Iñaki Peña por llegar tarde: «En España quizá haya una mentalidad diferente, pero esto debo explicarlo. El ruido fuera es muy alto. Son profesionales. Tienen que llegar a tiempo. Es la tercera vez que ocurre y yo no tenía otra opción. Puedes llegar antes, no es un problema», explicaba el entrenador.

Es alemán, Ancelotti es italiano: «Yo pido explicaciones del retraso y el jugador explica la razón por la que ha llegado tarde. Si la razón es aceptable no pasa nada y, si no lo es, tomamos medidas que pueden ser de cualquier tipo», decía el técnico. «Ellos se lo pasan bien juntos y hay un buen ambiente entre ellos. No sé lo que hacen en la habitación ni quiero saberlo», explicaba el entrenador del Real Madrid sobre su manera de llevar la plantilla.