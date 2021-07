El comentario de Sergio Ramos a Achraf que ha indignado a la afición del Real Madrid

Fútbol

Sergio Ramos ha arrancado la semana entrenando por primera vez a las órdenes de Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain, donde se ha reencontrado con el ex madridista Achraf Hakimi, quien también ha fichado este verano por el club francés. De hecho, ambos jugadores han protagonizado la imagen del día con una charla que no ha gustado nada a la afición del Real Madrid.

Durante su reencuentro en las instalaciones deportivas del PSG, ambos futbolistas han estado charlando y el central sevillano ha dejado un comentario bastante desafortunado, que no habrá sentado nada bien a la hinchada madridista. “Hemos tomado una buena decisión, ¿eh?”, comentó Ramos entre risas. Unas palabras que han revolucionado las redes sociales y han indignado a los seguidores del Real Madrid.

Achraf Hakimi cuando se abrazaron en un pasillo. El marroquí ha llegado este mismo verano a las filas del PSG después de pasar por Borussia Dortmund e Inter de Milán tras no hacerse un hueco en la zaga del Real Madrid.

El central español se ejercitó junto al resto de sus compañeros no internacionales en las instalaciones del club parisino. Después de ser presentado el pasado jueves con el ya famoso ‘Ici c’est Paris’ (con acento andaluz), el camero ha empezado a conocer a parte de la plantilla de la mano de un viejo conocido como Keylor Navas, quien ejerció de ‘padrino’ de excepción en el primer día de Ramos en su nuevo club.

Parece claro que cualquier manifestación del camero va a ser examinada con lupa sobre todo en lo referente a su antiguo club. El madridismo ya se sintió ofendido por la perla que el camero dejó a sus ex compañeros y la afición no parece dispuesta a pasarle ni una. A parecer, nada más estampar su firma en el contrato del PSG, el defensa envió un mensaje a sus ex compañeros, a través del grupo de Whatsapp, en el que se despedía una vez más de ellos y les expresaba que espera un PSG-Real Madrid en la final de la próxima Champions y que les desea lo mejor, salvo en ese partido.

“Nos vemos en la final de Champions”, habría escrito el camero antes de salirse del grupo.