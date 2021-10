Las confesiones de Vinicius: la presión, el racismo, Ancelotti...

Fútbol

Vinicius es el héroe del Real Madrid tras sus dos goles contra el Elche. No lo ha pasado bien, ha tenido que aguantar mucho el brasileño, pero ahora el fútbol le está recompensando. En una entrevista en TNT de Brasil ha hablado de lo que ha pasado en el Real Madrid: “La presión era muy grande. Nunca había visto una presión tan grande siendo un jugador tan joven. No sé por qué. Pero el club y los entrenadores sabían de mi calidad y que con el tiempo iba a ganar más experiencia y ayudar más al club”.

No fueron días fáciles para un futbolista joven y que tiene que oir muchas cosas: “Siempre he sido tranquilo, nunca he prestado atención a lo que dicen los demás y ahora no me creo el mejor jugador del mundo porque estoy en mi mejor momento y la gente habla bien de mí. Escucho más a la gente del club y que está conmigo siempre, que es lo más importante”, sigue diciendo en la entrevista.

Reconoco el papel que tiene Ancelotti en su mejoría. El italiano le vigila de cerca para que se focalice en el partido: “Siempre me pide que me concentre. A veces me desconcentro un poco y él me lo recuerda lo antes posible, porque sabe que cuando estoy concentrado soy importante para el equipo. Intenta, no sólo conmigo, sino con todos los jugadores, motivar a todos2.

Además, contestó al episodio de racismo que vivió en la victoria en el Clásico: “Acabé pasando cerca de la afición al salir y vi a un chiquillo haciendo un gesto, pero como es un niño, hasta lo toleramos, pero otra persona acabó insultándome allí y sólo le señalé, para decir que lo había visto. No me lo tomé demasiado en serio porque, con gente así, acabo centrándome en el juego. Y el club estaba ganando, así que no le di importancia, pero le dije que lo había visto”, describió la imagen que ha dado la vuelta al mundo.

Para Vini no es bueno que comportamientos así queden sin consecuencias: “Creo que merecen castigos más duros, para no volver a hacer ese tipo de cosas. Pero en ese momento, centrado en el juego, acabé por no decir nada al respecto”.