Modric, contundente con lo que merece Sergio Ramos en su regreso al Bernabéu con el Real Madrid-PSG

Modric va a jugar el miércoles en el Real Madrid-PSG, no está tan claro que lo haga Kroos y es seguro que no lo va a hacer Casemiro, que está sancionado. “La ausencia de Casemiro es una pena para nosotros, pero tenemos otros jugadores, que lo pueden hacer bien”, ha asegurado el jugador croata del conjunto blanco. “Espero que Toni vaya a estar. Si juega es que está al ciento por ciento. Ningún jugador sale al campo si no lo está, porque hay que dar lo máximo. Si Kroos juega contra el PSG es porque lo va a estar”, ha añadido acerca del alemán. Yo tengo que hacer lo de siempre, habrá que dar más para cubrir este aspecto de juego que nos da Case en fase defensiva”, ha asegurado acerca de su papel en el choque decisivo de la temporada. Ha hablado de Camavinga: “Es joven, pero no tiene miedo y tiene personalidad, tiene que seguir así. Los veteranos le ayudamos con consejos, pero tiene que hacer lo que hace. No es casualidad su gran partido porque está entrenando muy bien y tiene gran futuro por delante en el Real Madrid. Puede ser también una pieza importante ahora”.

Ha asegurado que el Madrid tiene que ser agresivo, como contra la Real: “Depende del partido podemos ir atrás o ir a presionar y lo que el míster quiera, no voy a entrar en lo que me gusta. Lo más important es salir con personalidad y buena energía, como la que mostramos con la Real Sociedad y con agresividad y así podemos pasar la eliminatoria.

Modric no ha querido hablar de su posible renovación con el Madrid. “Hay cosas más importantes, el partido, y estoy concentrado en eso”. Además, ha hablado de dos jugadores del rival. Mbappé: Si está Mbappé es porque va a estar a ciento por ciento, porque si no estos partidos no se juegan. No sé qué va a hacer el público. Sé que nos va a apoyar a nosotros a muerte, no a los rivales. Eso lo normal”.

Y también ha hablado de su amigo Ramos: “Hablo con Ramos todos los días, es una leyenda, uno de los mejores defensores de la historia. Para mí, que no se ofenda nadie, el mejor defensor del Madrid, por todo lo que ha dado, ha significado, el Bernabéu tiene que recibirlo con cariño, sólo merece esto”, ha dicho de manera contundente.

Y de Neymar: “Es un gran jugador, me gustan los futbolistas como él, con una jugada te puede hacer mucho daño, porque es top mundial. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros, en salir con energía y estoy seguro de que vamos a hacerlo bien”

Ha añadido que la presión es igual para los dos equipos, porque ambos se juegan mucho. “Somos el mejor equipo de la historia del fútbol y siempre tenemos presión, en cualquier competición que jugamos”