Hazard vuelve al quirófano

El Real Madrid ha anunciado que Eden Hazard tendrá que volver a pasar por el quirófano. La razón esta vez es la retirada de la placa que tiene en el peroné derecho y que le fue colocada para fijar una fisura que sufrió en esa zona el centrocampista belga. Era una opción que estaba sobre la mesa en los últimos meses y que finalmente se va a producir.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 25, 2022

“Nuestro jugador Eden Hazard será intervenido en los próximos días para la retirada de la placa de osteosíntesis en su peroné derecho”, acaba de anunciar el Real Madrid en un breve comunicado. El belga no estaba teniendo casi minutos con Ancelotti y aunque no se puede decir que esté lesionado, parece claro que esa placa le genera molestias y no le permite desarrollar todo su potencial tanto físico como futbolístico.