Ancelotti: “El Real Madrid es el único equipo al que no puedo decirle que no”

Ancelotti sabe que el partido contra el Chelsea va a ser más complicado de lo que dice el resultado de la ida: “Todos saben que va a ser un partido muy difícil, como es un cuarto de final de Champions. Se va a sufrir, se va a luchar, hay que competir y estar en el partido noventa minutos. Esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este encuentro para intentar ganar la eliminatoria”.

Ha asegurado que quiere hacer el mismo partido y planteamiento, “aunque tenemos que pensar que el Chelsea puede cambiar el planteamiento”, ha contestado acerca de si va a jugar Valverde. No ha querido dar más pistas. “Tenemos una plantilla que sabe cómo jugar, no salimos al partido relajados. Salimos al campo felices de jugar este partido. Tenemos la preocupación normal de un partido contra un rival fuerte”.

El entrenador del Real Madrid no ha querido decir que se puede ganar la Champions. “Nadie lo puede decir eso, ganarla es muy difícil. Conozco bien al equipo y el fútbol y sé la calidad que se necesita para competir en la Champions: la experiencia y personalidad es muy importante, por eso pienso que este equipo puede competir”.

Ha hablado de Karim: “Es un delantero centro moderno, no sólo rematar, jugar, pasar, también trabajo defensivo. Es la representación perfecta de lo que tiene que ser hoy un delantero centro” y también de las palabras de Tuchel, que va diciendo que remontar es muy difícil: “Viene aquí a luchar, a intentar pasar la eliminatoria, lo va a intentar, porque es el espíritu del fútbol”.

“Casemiro tiene la experiencia y la personalidad a lo largo de su carrera y sigue siendo una pieza muy importante, ahora y en el futuro, la capacidad que tiene de jugar en esa posición la tienen muy pocos futbolistas en el mundo”, ha dicho acerca del brasileño.

Hace un año Ancelotti entrenaba al Everton: “Me sentí muy bien, trabajé muy bien. Puedo entender que se enfadasen en el Everton cuando me llamó el Madrid. Pero no podía decir no. Era el único club al que no podía decirle que no. Al resto sí”.

Ha reconocido que el Madrid tiene dependencia de Benzema. “Estoy feliz de esa dependencia, no voy a esconderlo”