Las claves para la remontada del Real Madrid: descanso, defensa y magia

De las primeras cosas que debió hacer Vinicius nada más acabar el partido en Mánchester fue tuitear. Empezaba ya el encuentro de vuelta contra el City en el Santiago Bernabéu con el brasileño pidiendo a la afición blanca que no faltase a a la cita del miércoles, dentro del estadio y antes, en la calle, para recibir al autobús cuando se va acercando desde Valdebebas. Lo cierto es que no pensaba faltar nadie. Como ocurre en el choque del Espanyol de este sábado, ya no quedan entradas desde hace días.

El camino del Real Madrid en Europa han convertido los partidos en casa en un fenómeno social que nadie quiere perderse porque se prometen emociones sin límite y el miércoles no tiene pinta de que vaya a ser una excepción. Bernabéu y magia fueron las palabras que más repitieron los protagonistas tras perder por la mínima en la ida de las semifinales.

Antes se tiene que disputar el choque del Espanyol, donde el equipo de Ancelotti quiere cerrar LaLiga y luego celebrarlo un rato. «La celebración nos vendrá bien para el partido de vuelta», dijo el entrenador italiano nada más acabar el duelo contra los de Guardiola. Un buen partido el sábado llenará de moral a los blancos.

Rotaciones

Lo primero que tiene que pensar el técnico es quién va a jugar. Porque su plantilla lleva mucha tralla en estre tramo tan intenso de la temporada. Por ejemplo, Modric, que no acabó el partido de la Champions para darle descanso. Ya, en los últimos partidos de LaLiga Ancelotti ha ido metiendo muchas variantes en las alineaciones y es más que probable que lo haga en un duelo en el que le vale el empate. Además, hay jugadores como Ceballos que se merecen muchos más minutos. Es un día perfecto para dárselos.

El plan

Pese a que el Real Madrid salió con vida de Manchester, una de las reflexiones que deja el partido es que el equipo estuvo muy cerca de la catástrofe varias veces, muy cerca de tener una desventaja de tres tantos. Ancelotti probó, en el equipo titular contra el City con tres centrocampista, pero sin Casemiro. Fue un movimiento que no le salió especialmente bien. El día antes, el entrenador aseguró que el brasileño seguro que iba a estar para la vuelta, así que el plan va a cambiar y casi con toda seguridad, el Madrid salga el miércoles al campo con cuatro centrocampistas. Los tres de siempre, más Valverde, para intentar que el Manchester City no juegue con tanta facilidad como lo hizo el martes, cuando pudo mover el balón sin dificultad en tres cuartas partes del campo.

Errores en defensa

En los cinco partidos de eliminatorias de la Champions, el Real Madrid ha recibido diez goles. Ancelotti, en una entrevista con Valdano, reconoció que los dos primeros tantos del Chelsea, en la vuelta de los cuartos de final, nacen de errores defensivos individuales que pensaba que no se iban a dar más. Pero es que los dos primeros goles del City llegan porque la defensa blanca no mide bien. Alaba jugó sólo media parte y no se le vio totalmente recuperado; a Mendy, que estuvo todo el partido, tampoco. Y Militao jugó con mucha precipitación y ansiedad, lo que le llevó a cometer errores. «Dos de los goles han sido pérdidas de duelos individuales, dos centros y ahí hay que estar más atentos. Si defiendes mejor ganas, si defiendes así te quedas fuera», aseguró Ancelotti después del partido para avisar de lo que tienen que hacer los suyos el próximo miércoles.