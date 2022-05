La tajante respuesta de Isco a la Prensa por su polémica felicitación a Marcelo

Isco sabe que está de despedida del Real Madrid. Aún quedan partidos de LaLiga y la final de la Copa de Europa, pero apenas entra en las convocatorias por lesiones. Puede que no tenga más minutos y es una pena porque los ha tenido muy buenos en el conjunto blanco, pero sus últimas temporadas han dejado un sabor amargo en la afición. Es un futbolista con duende y da la impresión de que se le ha ido apagando sin remedio y sin muchas ganas de recuperarlo.

El centrocampista está siendo más protagonista por lo que sucede fuera del campo que por lo que hace en el campo. Todo empezó con la llegada de Solari y su presencia habitual en el banquillo. No lo llevó bien, pero fue un punto de inflexión del que nunca más volvió. En junio puede buscar equipo y se va a ir enfrentado con la prensa, a la que acaba de contestar tras colgar un mensaje de felicitación a Marcelo.

El brasileño cumple años e Isco ha querido hacer una broma. Ha colgado una foto suya y ha escrito que le ha costado encontrar una de cuando jugaban. Para muchos, más que una felicitación, ese mensaje con la foto era una queja y una revindicación de más minutos.

Pero Isco lo ha negado tajantemente: “Que dardo malitos! Carletto no tiene culpa de nada”, ha asegurado el centrocampista.

Que dardo malitos! Carletto no tiene culpa de nada — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) May 12, 2022

Una de las cosas que más ha repetido Carlo Ancelotti esta temporada es que ha sido uno de los años más sencillos de su carrera gracias, principalmente al papel de los jugadores, que han aceptado su rol en el equipo porque pensaban más en el colectivo que en ellos mismos. “Ningún jugador me ha creado ningún problema. En otras ocasiones he entrenado jugadores que no tienen este nivel y les he dicho que iban al banquillo un partido y te ponían cara. Aquí se lo digo a jugadores que han ganado cuatro Champions y me han dicho, ‘no hay problema’”, aseguraba el entrenador italiano en la última conferencia de Prensa del equipo, antes del encuentro contra el Levante, de la antepenúltima jornada de LaLiga.

Y si ha habido algún problema, como esa queja de Kroos al ser cambiado, o un pequeño enfado de Ceballos cuando en Copa, salió cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. A todo eso, cuando, le preguntaban después, Ancelotti respondía con elegancia, defendiendo siempre a los futbolitas, poniéndose en su papel y sin guardar ningún rencor. Olvida rápido y perdona aún más rápido. De Isco ha hablado varias veces: ·Es un tema complicado. A nivel personal y técnico. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, una gran calidad, porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él. A nivel profesional, Isco como los otros se han comportado muy bien. No hemos tenido enfrentamiento ni me he enfadado como se ha dicho”, decía ya en el mes de noviembre, cuando el equipo iba como un tiro y no hacía rotaciones.