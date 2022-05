La información de Pedrerol sobre Mbappé que alarma a los madridistas

Mbappé dijo que iba a decidir pronto su futuro, lo que no dijo es qué iba a decidir. A partir de sus palabras se han desatado los rumores y la especulaciones. En el Real Madrid esperan con tensa tranquilidad, mientras que en el PSG continúan los movimientos, las presiones y las altas sumas de dinero con las que quieren convencer al futbolista para que se quede en el club francés como su buque insignia. Es un momento de suspense máximo, con todas las partes esperando a que el francés decida qué va a hacer. Acaba su contrato con la entidad francesa y tiene toda la libertad del mundo para elegir la oferta que más le convenga. Hasta hace muy poco, el no haber renovado con el PSG era la señal más clara de que iba a fichar por el Real Madrid, ahora hay más tensión, aunque el club blanco sigue confiando en que le proyecto que se le ofrece, las cantidades y todo lo que significa el Real Madrid acaben por decidir al futbolista.

Él vino a Madrid a comer con Achraf la semana pasada al tiempo que su madre se iba hablar con los dueños del PSG, en unos movimientos que no terminan de decidir nada. Según algunas informaciones, el PSG le ofrece una prima de fichajes de unos 100 millones de euros, todos los derechos de imagen y un sueldo de 50 millones netos. El Madrid, por su lado, le pondría en la mesa también una cifra parecida de prima de fichaje, unos 30 millones de euros de sueldo y tendrían que cerrarse sus derechos de imagen.

🚨 @jpedrerol soltó el 'BOMBAZO' en #ElChiringuitoDeMega🚨



💣"El fichaje de MBAPPÉ por el REAL MADRID está MAL AHORA mismo"💣



💥"Cada día LO VEO PEOR"💥 pic.twitter.com/51lG4STp3f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

Pero nada está decidido aún y en el Madrid tienen que pensar en cosas muy importantes antes que fichar a Mbappé. La final de la Champions está a la vuelta de la esquina y con ella se quiere redondear una temporada que empezaba con el PSG negándose a aceptar una oferta de 200 millones de euros por Mbappé y que ha está acabando con el Madrid campeón de LaLiga con partidos de sobre y con un camino heroico y emocionante en la Champions. Pero como aún quedan días para esa final, Mbappé lo ocupa todo. Mbappé y su indecisión: “Día que pasa, día que lo veo peor”, ha asegurado Pedrerol en El Chiringuito. El presentador ha entrado por teléfono porque se encuentra en casa ya que ha dado positivo por Covid. Pero ha querido contar su información acerca del futbolista: “En septiembre estaba todo pactado, las cifras, los años, pero el PSG se niega a venderlo. Todo cambia hace un mes. Lo de “ya tengo una decisión tomada”, no se ha entendido en el Madrid. No toca, no es el momento, antes de la final de la Champions. Si me preguntáis cómo está el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, la respuesta es: mal. Ojalá me equivoqué y vuelva todo a reconducirse y la presión de Macron y Sarkozy no influya en Mbappé. Pero el Madrid tiene que pensar en la Champions”, ha acabado el presentador.