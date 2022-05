La petición de Mbappé al PSG para renovar... y no es dinero

La gran incógnita del próximo mercado de fichajes es saber en qué equipo jugará Kylian Mbappé, que termina contrato el 30 de junio con el París Saint-Germain. El futbolista, que este lunes estuvo en Madrid, todavía no se ha manifestado públicamente y no dejan de deslizarse informaciones sobre la posible renovación de su contrato con el PSG. Mientras, el entorno del Real Madrid quiere transmitir tranquilidad y confía en que el delantero fiche por el club español.

El pasado jueves, el diario Le Parisien, muy próximo al PSG, publicó que Mbappé esta muy cerca de renovar con el club francés, una información que negó poco después la madre de Kylian, Fayza. El diario francés hablaba de un contrato por dos años y las cifras serían las mismas que publicó el periódico francés en marzo. Mbappé recibiría una prima de fichaje de 100 millones de euros y un salario de 50 millones netos por cada una de esas dos temporadas. El delantero ya rechazó meses atrás una oferta de 45 millones netos por temporada.

RMC Sport sostiene que el futuro de Mbappé está más cerca de Madrid que de París, pero Jérôme Rothen, exfutbolista del PSG y actual comentarista de esta emisora, asegura que el club francés todavía tiene una oportunidad para retener al delantero, que habría hecho una petición para renovar su contrato. “Ha abierto la puerta a una renovación, le está dando al PSG la oportunidad de ofrecerle algo coherente. Pero no es el dinero lo más importante, es el proyecto deportivo. Quiere estas respuestas y las está esperando. No las tiene. Su lógica, si nada cambia en el PSG, es irse y eso no ha cambiado. Espero que los dirigentes parisinos sean conscientes de ello. Lo que sí es cierto, y los aficionados deben saberlo, es que está muy unido al PSG”, aseguró Rothen.

El pasado 3 de abril, después de ganar 5-1 al Lorient, cuando fue preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”. “Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta”, declaró entonces Mbappé a Prime Video.