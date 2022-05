El futuro de Bale podría estar en el Cardiff, de la Segunda división inglesa

Gareth Bale apura sus últimas semanas en el Real Madrid. El galés termina contrato el 30 de junio y todo hace indicar que abandonará el club al que llegó en 2013 y con el que el próximo 28 de mayo podría ganar su quinta Copa de Europa. Su próximo destino podría ser el Cardiff, equipo galés que milita en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, donde esta temporada ha terminado en 18ª posición de 24 conjuntos que la integran.

Robert Page, seleccionador de Gales, se pronunció al respecto y declaró que “tiene sentido” que Bale fiche por el Cardiff, el club de la ciudad en la que nació, donde vive su familia y a la que acude con frecuencia. “Cumple todos los requisitos. En última instancia, es una decisión de Gareth y del Cardiff City”, aseguró Page, quien comprende la decisión de Bale de aplazarlo todo hasta que el 5 de junio Gales dispute la repesca para ir al Mundial de Catar contra el ganador del Escocia-Ucrania: “Y creo que tiene razón al decir: ‘Vamos a centrarnos totalmente en el día 5′. Lleguemos allí primero y tengamos esa discusión. Podemos seguir hablando de ello y adivinar y tener nuestra opinión al respecto, y tiene sentido. Tiene mucho sentido. Puede establecerse en un sitio con el que está familiarizado. En última instancia, veamos qué sucede el día 5 y probablemente seré el primero después del partido en hacer la pregunta”.

La referencia de Page a ese día 5 tiene que ver con las noticias que han surgido en los últimos meses y que hablaban de la posibilidad de que Bale se retirara si Gales no se clasifica para el Mundial. A Page le desagradaría que Gareth dejara el fútbol: “No me gustaría que lo hiciera. La puerta siempre está abierta, por lo que hace en el vestuario, también”. Page se refiere a la ascendencia que Bale tiene sobre sus compañeros de selección y lo que facilita la integración a todos los futbolistas nuevos que se incorporan al grupo.

En cualquier caso, la operación de la llegada de Bale al Cardiff no sería sencilla. La BBC apunta que Bale gana en el Real Madrid 700.000 euros semanales, que es más de lo que cobra toda la plantilla del Cardiff cada semana.

Para Page no sería un problema que Bale jugara en la Championship y no en una categoría superior: “Si estuviera jugando en Cardiff y nos hubiéramos clasificado para el Mundial, no cambiaría mis pensamientos o mi respeto por Gareth en absoluto. Sería parte del equipo para la Copa del Mundo de todos modos. Mientras juegue al fútbol, eso es lo más importante para nosotros”.