Modric atiza a Mbappé: “Tendrá que vivir con ello...”

Modric ha jugado una de las mejores temporadas de su carrera. Ganó el tercer título de la liga española, la quinta Champions League, la cuarta Supercopa de España. Condujo a Croacia en su camino hacia Catar 2022 y a la Final Four de la Liga de las Naciones. Ahora, en una entrevista concedida en su país habla de la mejor Champions de su vida o lo que supuso ganar al PSG pero también aprovecha para lanzar un dardo a Kylian Mbappé por su traición al Real Madrid.

“Es el más especial por la forma en que lo ganamos. La primera, La Décima de 2014, será una sensación irrepetible por ser la primera, pero esta Champions... ¡Uf, qué fue eso”! afirmó subrayando que la victoria ante los parisinos fue la clave.

“No pedí la camiseta a Mbappé, fue un favor”

Pero el centrocampista del Real Madrid también ha aprovechado para aclarar el polémico cambio de su camiseta con el francés y lanzarle un dardo por su decisión de renovar con el PSG. Luka Modric asegura que no le pidió la camiseta a Kylian Mbappé el pasado 14 de junio en el Francia - Croacia. Se acercó al delantero para que le hiciera el favor a un compañero de selección, tal y como ha explicado en su última entrevista para Jutarnji: “No se la cambié. Domagoj Vida me dijo que se la pidiese para su hijo, que es fan”.

El gesto de la camiseta fue muy criticado por cierto sector la afición, ya que Mbappé acababa de renovar con el PSG después de traicionar al Real Madrid. Además, fue muy extraño que Modric se acercase para hacerse con la camiseta y él no le diese la suya a cambio.

“Tendrá que vivir con ello...”

De este modo, el croata aclara la escena y además lanza un dardo al galo: “Todos pensábamos que vendría, pero no fue así. Ningún jugador está por encima del club. Es su decisión y ahora tendrá que vivir con ella. El Real Madrid es el más grande, por encima de todos los jugadores, y así lo será siempre”.

No obstante, Modric añadió que “es posible que dentro de unos años venga Mbappé. De acuerdo con la lógica futbolística, que era válida hasta la presión de los entornos sociopolíticos y de interés en París, Mbappé probablemente seguiría su antiguo deseo de jugar en el Real Madrid. Por mucho que parezca ahora, especialmente en los aficionados desilusionados, que los lazos se rompieron, las cosas pueden volver a suceder”.