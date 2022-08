La importante cantidad de dinero que se lleva el Real Madrid si gana la Supercopa al Eintracht

La alquimia es la transmutación de la materia, más popularmente los alquimistas eran los que querían conseguir el método de transformar cualquier metal en oro. Carlo Ancelotti dice alquimia, aunque bien podría referirse a la química, cuando habla del secreto que hizo a esta plantilla campeona de Europa contra todo pronóstico y campeona, con una gran ventaja y tiempo de sobra, de LaLiga. Y ahora quiere ganar la Supercopa de Europa contra el Eintracht. Bien pensado, se puede pensar en el entrenador italiano como un alquimista, el técnico que hace un año convenció a su plantilla, sin Mbappé y sin más llegadas que la de Alaba, para sentirse invulnerable a los marcadores en contra o a los partidos en los que el rival parecía superior durante muchos minutos.

El alquimista Ancelotti logró que el vestuario creyera y que el ambiente estuviera limpio de sustancias tóxicas. Ese es el objetivo para esta temporada: «Hemos fichado a dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo. Además tenemos un año más para entrenar y mejorar la alquimia entre veteranos y jóvenes, que fue una de las claves del éxito la pasada temporada. Y además nos conocemos mejor. Rüdiger y Tchouameni han mejorado la calidad y el físico del equipo», aseguraba ayer el entrenador italiano, antes del partido contra el Eintracht, la final de la Supercopa, que abre la temporada del Real Madrid. Es el partido que abre la temporada y que, además, va a dar un buen pellizco de dinero al conjunto blanco: ingresará 3,5 millones de euros sólo por participar y si se lleva el título, sumará un millón más. Es decir, que puede alcanzar los 4,5 millones de euros por este partido. En la Champions se llevó unos 70 millones y el Mundial de Clubes, que se supone que será en febrero, aunque no hay fecha fija, puede dar otros 5 millones al club blanco.

Ancelotti tiene un plan para ganar partidos y que las arcas se llenen de dinero: consiste en generar buen ambiente, que los veteranos asuman el liderazgo y la responsabilidad y que los jóvenes vean, como ocurrió con Valverde o Vinicius, que si alcanzan el nivel exigido, el entrenador no va a ser injusto. Y, regla principal, Ancelotti no engaña a los jugadores. Rüdiger y Tchouameni han llegado para ser titulares, pero desde hace tiempo ya el entrenador les ha ido anunciando que son otros los que se han ganado empezar el partido de de la Supercopa. Si el Madrid juega la Supercopa por haber ganado la Champions, entonces tienen que ser los futbolistas que hicieron campeón al equipo los que disputen el encuentro de esta noche. «Si estamos aquí es por el trabajo que hicieron los que ganaron la Champions League. No la ganamos sólo con 11 jugadores. Muchos merecen jugar, pero voy a poner al equipo que ganó la final de la Champions», confirmó el entrenador italiano antes de alzar la ceja, esbozar una sonrisa y añadir con un tono cómplice: «...con alguna duda, dos o tres...», continuó ante las carcajadas de los periodistas presentes en la conferencia de Prensa. Y siguió: «Los dos que me acompañan (eran Modric y Benzema) creo que van a jugar. Si quieren, claro», acabó el entrenador italiano, rompiendo la solemnidad que puede acarrear cualquier comienzo. Ancelotti ya marca su territorio.