Ancelotti defiende a Vinicius: “No tiene que cambiar nada”

Vinicius lleva cinco partidos consecutivos marcando. Lo hizo ante el Celta, el Espanyol, el Betis y el Celtic... y también ante el Mallorca, para aliviar al Real Madrid que no encontraba la forma de ponerse por delante. Un toque para irse del defensa y otro, sutil, para poner la pelota lejos del portero. Como si siempre hubiese sido un definidor preciso dentro del área. Ha aprendido eso que le faltaba sin perder otras cosas que ya venían con su ADN: no dejar de intentarlo, le salgan las cosas o no, y jugar pensando en el espectáculo, probando regates imposibles sin mirar cómo va el marcador. «Creo que es un jugador especial. Por cómo juega, a veces puede pasar que el rival se enfada. Él regatea igual cuando su equipo va ganando y perdiendo. Entiendo algún enfado más de lo normal de algún rival cuando intenta el regate y van perdiendo, pero son cosas que pasan en el fútbol», explicaba Ancelotti después de que el Mallorca terminase algo desquiciado con la intensidad de Vinicius. El brasileño se encaró con algunos defensas y hasta con el técnico, Javier Aguirre, que prefirió dejar en el campo lo que pasa en el campo. «Tiene una calidad extraordinaria y es normal que los rivales se cuiden de él y sean más agresivos en su marcaje. Es normal y él no tiene que cambiar nada. Vinicius respeta a los árbitros y a lo rivales», continuaba Ancelotti, que ha sabido mejor que nadie hacer crecer al extremo, el único junto a Benzema que tiene un puesto fijo en el ataque. Rodrygo se lo está ganando, con dos jugadas personales maravillosas que terminaron en asistencia una y en el gol de la tranquilidad la otra. Es más callado y tímido que su compatriota, pero su fútbol es igual de mortífero y ambos están haciendo que no se eche tanto de menos a Benzema.

Asensio, enfadado

El juego del equipo en ataque mejoró con él de falso delantero, dejando la banda para Hazard. Con dos acciones condenó al Mallorca y volvió a confirmar que su proceso de crecimiento ha terminado. Ahora está muy por delante de Asensio, que se enfadó muchísimo cuando no pudo entrar después de calentar debido a la lesión de Lucas Vázquez. «Estoy de acuerdo con su enfado. Quiere jugar y eso es lo importante. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y esto lo tengo en cuenta», cerraba el técnico.